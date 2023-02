Bản tin 8H: Xe khách tông đuôi xe tải đang dừng, 16 người thương vong

TPO - Xe ôtô khách đã đâm vào đuôi xe ôtô tải chở gạch khiến 3 người trên xe khách tử vong, 13 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng; 2 xe ôtô bị hư hỏng.

Sáng 21/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong. Khoảng 1h35 ngày 21/2, tại Km 1010+300 đường Quốc lộ 1A thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, xe khách BKS 51B-19956 chở khoảng 30 hành khách do ông Nguyễn Anh Tiên (AN 1975, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển đã đâm vào đuôi xe tải BKS 81C-15690 chở gạch do ông Trịnh Đức Thạnh (sinh năm 1996, trú tại huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong (1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu); 13 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng; 2 xe bị hư hỏng.

Ngày 20/2, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào ô tô Hyundai ở đường vành đai 3 trên cao. Theo đó, người này sẽ bị xử phạt 11 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng. Bước đầu CSGT xác định xe Porsche dừng, đỗ sai quy định trên đường vành đai 3 trên cao. Vị trí dừng, đỗ chặn đầu chiếc Hyundai khiến xe này không thể di chuyển. Toàn bộ sự việc được camera của một người đi trên đường ghi lại và tài xế chiếc Porsche đã thừa nhận vi phạm này. Tuy nhiên, lái xe Porsche chưa thừa nhận hành vi nhổ nước bọt vào tài xế xe Huyndai, nên cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ việc này.

Ngày 20/2, Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Trương Hải (SN 1992, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) số tiền 11 triệu đồng về hành vi kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Tài xế này cũng bị tạm giữ giấy phép lái xe hạng C. Trước đó, sáng 27/12/2022, trong lúc chờ khách tại nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, tài xế Hải đã tiếp cận một nữ du khách Hàn Quốc và đề nghị đưa về khách sạn ở đường Bạch Đằng (quận Hải Châu). Hải lấy điện thoại của du khách để hủy yêu cầu đặt xe thông qua ứng dụng Grab mà du khách đã đặt từ trước. Khi đến nơi, tài xế Hải thu của khách số tiền 120.000 won (hơn 2 triệu đồng). Giá cước này sau đó được xác định cao gấp 10 lần so với giá thông thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/2, Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời có nắng, nhiều nơi thời tiết ấm dần. Khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác, độ ẩm trong không khí tăng, khu vực đồng bằng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Dự báo mưa nhỏ rải rác sẽ kéo dài ở vùng núi Bắc Bộ đến 23/2. Từ 24-25/2, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Dự báo mưa nhỏ rải rác sẽ kéo dài ở vùng núi Bắc Bộ đến 23/2. Từ 24-25/2, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng đầu giờ chiều 20/2, mọi người phát hiện ông L.H.S tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Ông L.H.S sinh năm 1964, là Phó Chánh án Toà án Nhân dân TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Một lãnh đạo Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, có khả năng ông L.H.S treo cổ tự tử. Về nguyên nhân, theo vị lãnh đạo này, ông L.H.S bị tiểu đường nặng, nằm bệnh viện TƯ Huế gần tháng nay vừa về. Trong lúc đó, mẹ ruột của ông đã hơn 90 tuổi vừa bị tai nạn gãy chân. Vị lãnh đạo cho rằng ông S buồn chuyện ốm đau kết hợp với chuyện gia đình nên đã nghĩ quẫn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 20/2, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Đàm Bảo Quân giữ chức vụ Trưởng Công an TP Dĩ An. Thượng tá Đàm Bảo Quân, sinh năm 1974, quê quán Quảng Hà (tỉnh Cao Bằng). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Dĩ An, thượng tá Quân là Phó trưởng Công an thành phố này. (XEM CHI TIẾT)

Báo cáo của công an huyện Bát Xát cho biết lúc 14h ngày 20/2, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể cách bờ sông Hồng khoảng 15 m, thuộc địa phận thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc (Bát Xát). Qua xác minh, nạn nhân là H.C.T (sinh năm 1993, trú thôn Van Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát). Đây là một trong số nạn nhân mất tích nghi do đuối nước vào ngày 17/2 tại khu vực sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát. Trước đó, vào rạng sáng ngày 17/2, tại bờ sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, người dân địa phương phát hiện 2 thanh niên bơi qua sông Hồng nhưng không thấy lên bờ. (XEM CHI TIẾT)