Bản tin 8H: Con bị bỏ rơi ở miệng cống, chỉ huy trưởng quân sự xã nói không biết vợ mang bầu

TPO - Lực lượng chức năng đã xác định bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gần miệng cống nước ngày 11/1 là con gái của ông H. Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chiều 18/2, lãnh đạo xã Sơn Tây cho biết bé gái sơ sinh được người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước là con gái của vợ chồng ông N.T.H, Chỉ huy trưởng quân sự xã này. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng xác định bé gái chính là con ruột của ông H. Ông H. đã giải trình với cấp trên rằng bản thân ông không biết vợ mang bầu cho đến lúc xảy ra sự việc. Tuy nhiên, theo phía lãnh đạo xã Sơn Tây, ông H. giải trình sự việc như vậy là vô lý. Trước đó, khoảng 8h30 sáng 11/1, người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước tại tuyến đường thôn Tân Thủy.

Tối 18/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, Điểu Thị Lý (11 tuổi) và Điểu Trung Hiếu (6 tuổi) cùng các cháu Điểu Thị Hương (13 tuổi), Điểu Thị Gái (10 tuổi cùng ngụ tại thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình) rủ nhau đi tắm hồ tại đập Đao U2 (đập chứa nước) thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình. Do vùng nước sâu, 3 cháu Hương, Lý, Hiếu bị đuối nước và chìm dần. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 2 thanh niên đang làm việc gần hồ nhanh chóng nhảy xuống hồ và cứu được cháu Hương đưa lên bờ. Sau khoảng 30 phút lặn tìm kiếm, mọi người tìm thấy cháu Lý và cháu Hiếu nhưng đã tử vong.

Ngày 18/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) cho biết đã xử phạt nữ tài xế L.H.N. (27 tuổi, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) 3,4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Ngày 10/2 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, ghi lại cảnh nữ tài xế ô tô nhãn hiệu Mercedes vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại. Qua xác minh, chị N. là nữ tài xế trong clip. Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận khi điều khiển ô tô mang biển số 30H-809.XX đi trên đường Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào tối 10/2, chị N. đã nhờ chị N.T.M.L. ngồi ở ghế phụ, quay cảnh chị N. buông cả hai tay, dùng điện thoại để đăng lên TikTok.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm. Tổng số người thuộc diện bốc thăm để xác minh của 12 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước là 470 người, trong đó có 310 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 160 người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã lựa chọn được 65/470 người để xác minh (đạt 13,8% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm). Trên cơ sở danh sách người được bốc thăm, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập tổ xác minh tài sản, thu nhập để xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Sáng sớm nay (19/2), không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vài nơi và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông. Khu vực Nam Bộ ngày và đêm nay có mưa rào rải rác và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ mai (20/2), mưa giảm ở miền Bắc, trời chuyển sang có sương mù vào sáng sớm, rét kéo dài nhiều ngày tới. Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã phát hiện, xử lý ba người đi bộ sang đường không đúng quy định. Cụ thể, hồi 9h15 sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện anh N.V.V. đang đi bộ sang đường không đúng quy định tại đường Trần Hưng Đạo giao với Trần Đình Xu (Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Cũng tại địa điểm trên, chị H.T.B.P. có hành vi vi phạm tương tự đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản. Riêng trong sáng 18/2, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện, xử lý 3 người đi bộ sang đường không đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)