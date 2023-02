Bản tin 8H: Đồng Tháp có tân Giám đốc Sở Tài chính 40 tuổi

TPO - Bà Ngô Thị Ngọc Sương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp ở tuổi 40.

Ngày 16/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Ngọc Sương, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp. Bà Ngô Thị Ngọc Sương sinh năm 1983, có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh và quản lý. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, bà Ngô Thị Ngọc Sương từng công tác tại Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 16/2, ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, thông tin về kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) liên quan vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong. Theo bản kết luận giám định, vụ sập cửa hàng xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không bảo đảm chất lượng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố đau lòng. Trước đó, khoảng 9h ngày 18/1, cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TP HCM) bị sập trần nhà. Sự cố khiến cửa hàng bị hư hỏng nặng và một nữ sinh tử vong.

Ngày 15/2, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai cùng Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận và đưa 117 công dân Việt Nam (74 nam và 43 nữ) vượt biên trái phép sang Trung Quốc về đoàn tụ với gia đình. Tất cả các công dân được Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trao trả này đều có quốc tịch Việt Nam ở 24 tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Hưng Yên, Cao Bằng.... Họ khai nhận tự ý vượt biên giới sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp với mức lương 3.000 - 4.000 nhân dân tệ/ tháng.

Chiều 16/2, trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa) đã xảy vụ cháy đường dây điện khiến hàng trăm hộ dân mất điện. Thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, trên đường Bùi Văn Hòa (đối diện cổng KCN Biên Hòa 2) đã xảy ra vụ cháy do người dân đốt rác. Một lúc sau, ngọn lửa bén lên trụ điện hạ thế ven đường khiến nhiều đường dây điện, dây cáp quang gặp sự cố. Vụ cháy khiến hơn 260 hộ dân khu vực bị mất điện, hơn 19h cùng ngày mới có điện trở lại.

Tối 16/2, đại diện quán ốc nằm trên đường Lê Lợi (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận việc bị một nữ TikToker phản ánh "thức ăn có ruồi" và kém vệ sinh và cho biết, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về quán. Trên tinh thần cầu thị, chủ quán sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống phục vụ, từ nhân viên, thức ăn và không gian. Trước đó, nữ TikToker nổi tiếng có tên H.L đăng clip review một quán ốc nằm trên đường Lê Lợi (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có ruồi trong thức ăn. Ngoài ra nữ TikToker còn bức xúc về cách phục vụ và vật dụng bẩn của quán.

Hôm nay (17/2), miền Bắc tiếp tục nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm. Dự báo trong hai ngày 18-19/2, miền Bắc tiếp tục rét. Cũng trong hai ngày này, trời chuyển mưa dông do tác động của một vùng hội tụ gió trên cao. Từ 20/2, không khí lạnh lệch động, nền nhiệt tăng dần, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng. Miền trung tiếp tục mưa. Tuy nhiên, từ đêm nay, mưa giảm ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Khoảng 21-24/2, các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Ngãi có thể đón mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/2, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết thời gian qua nhiều thông tin cho rằng 4 tuyến đường trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) có chiều dài 11,9 km, với tổng đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, tuy nhiên đây là thông tin không chính xác. Theo ông An, toàn bộ 4 tuyến đường trên có tổng vốn hiện tại là 8.265 tỷ đồng, riêng chi phí xây dựng hơn 6.500 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư được phê duyệt ngày 28/10/2013, sau có thêm phụ lục hợp đồng tháng 6/2017. Đến nay, công trình đã khởi công, thi công đạt khoảng 85%. (XEM CHI TIẾT)