Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân khu 7

TPO - Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7.

Sáng 14/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong. Thông tin ban đầu, gần 4h cùng ngày, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit di chuyển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng với xe container đi từ hướng QL1A xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện; nhiều người khác bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau vụ tai nạn, chiếc ôtô khách hư hỏng nặng, nằm lật ngửa. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 13/2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7. Tại hội nghị, đồng chí bàn giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh cho Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, để tiếp tục lãnh, chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cho đến khi kiện toàn chức danh Chính ủy mới.

Ngày 13/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận lực lượng công an xã và người dân đã cứu sống một bé gái nhảy cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai tự tử. Theo đó, khoảng 22h ngày 12/2, Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự xã Bạch Đằng phát hiện có người nhảy từ trên cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai với ý định tự tử. Bé gái được cứu kịp thời và cấp cứu ở Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Danh tính của bé gái là P.T.H (13 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên). Hiện sức khỏe của bé đã ổn định. Đầu tháng 1, H. cũng từng nhảy sông Đồng Nai và được Công an phường Uyên Hưng cứu sống.

Theo nguồn tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, năm 2023, Tổng Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng đặt hàng và triển khai thực hiện lắp đặt bổ sung thiết bị tín hiệu tại khoảng 270 đường ngang, chia thành 65 công trình với tổng số vốn 400 tỷ đồng nguồn ngân sách Nhà nước. Các công trình này được bố trí vốn để triển khai thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vào năm 2021. Bộ GTVT đặt hàng Tổng công ty Đường sắt VN sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có gác, thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2023.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 14/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trên đất liền, ngày và đêm 14/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 14/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 16-19 độ C.

Ngày 13/2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, giảm 29 trường hợp sau 24 giờ. Đây là ngày có số mắc giảm sâu nhất trong 2 tuần qua. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.679 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 12/02 có 0 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.211.066 liều. (XEM CHI TIẾT)

Trưa 13/2, tại khu vực băng chuyền nhận hành lý ký gửi thuộc nhà ga T1 sân bay Nội Bài, anh Nguyễn Đức Tuệ - nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội - phát hiện một túi đồ khách để quên. Qua kiểm tra, trong túi xách trên có chứa gần 1,2 tỷ đồng và một số đồ dùng cá nhân khác. Chủ nhân chiếc túi là anh Trần Văn A. đi chuyến bay số hiệu VN158 từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Anh A. quên túi xách khi cùng người nhà chờ lấy hành lý ký gửi tại băng chuyền số 2 nhà ga T1. Đầu giờ chiều cùng ngày, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao lại túi xách cùng toàn bộ tài sản bỏ quên cho anh A. (XEM CHI TIẾT)