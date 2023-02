Hành khách bỏ quên túi xách chứa gần 1,2 tỷ đồng ở sân bay Nội Bài

TPO - Một nam hành khách từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khi xuống sân bay Nội Bài đã bỏ quên túi xách cá nhân trong lúc lấy hành lý ký gửi. Trong túi xách này có gần 1,2 tỷ đồng.

Trưa 13/2, tại khu vực băng chuyền nhận hành lý ký gửi thuộc nhà ga T1 sân bay Nội Bài, anh Nguyễn Đức Tuệ - nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội - phát hiện một túi đồ khách để quên. Anh Tuệ đã báo các bộ phận liên quan lập biên bản, kiểm tra an toàn, an ninh.

Qua kiểm tra, trong túi xách trên có chứa gần 1,2 tỷ đồng và một số đồ dùng cá nhân khác.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, một nam hành khách đã liên hệ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khai báo thất lạc hành lý tại sân bay, với những miêu tả tương đồng với túi xách được phát hiện kể trên.

Hành khách Trần Văn A. kể lại, khoảng 10h22 cùng ngày, anh đi chuyến bay số hiệu VN158 từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Khi máy bay hạ cánh, anh cùng người nhà chờ lấy hành lý ký gửi tại băng chuyền số 2 nhà ga T1.

Vị khách nhanh chóng rời sân bay về nội đô, và quên chiếc túi xách tay ở lại. Tới lúc nhận khách sạn mới phát hiện thấy lạc túi đồ.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao lại túi xách cùng toàn bộ tài sản bỏ quên cho anh A.

Tính từ đầu năm 2023 tới nay, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được và trả lại tài sản bỏ quên ở sân bay cho 39 trường hợp, trong đó có 28 trường hợp khách bỏ quên tại khu vực công cộng, 6 trường hợp ở khu vực hạn chế và 5 trường hợp khu vực soi chiếu an ninh.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo khách đi máy bay, trên hành lý nên kèm thẻ nhận diện có thông tin cá nhân hoặc viết số điện thoại, địa chỉ lên hành lý. Điều này nhằm trường hợp thất lạc, bỏ quên có thể dễ dàng tìm kiếm, hoặc được liên hệ trả lại.

Khi thất lạc hành lý ở sân bay Nội Bài, khách có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng của Trung tâm An ninh hàng không (số điện thoại 02435842627), hoặc liên hệ Phòng hành lý thất lạc (số điện thoại 0983774546); hoặc liên hệ các hãng hàng không để được hỗ trợ.