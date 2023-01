Khách quên 130 triệu trên xe đẩy giữa bãi xe sân bay

TPO - Trưa 5/1, một hành khách đã bỏ quên chiếc ví có 130 triệu đồng trên xe đẩy hành lý để lại giữa bãi xe ô tô của sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, khoảng 12h trưa 5/1, khi làm nhiệm vụ bãi xe nhà ga T1, nhân viên an ninh sân bay phát hiện 1 chiếc ví màu đen bỏ quên trên xe đẩy hành lý. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng An ninh cơ động sân bay đã tiến hành kiểm tra chất nổ, lập biên bản theo quy trình. Sau khi kiểm tra, bên trong ví có 130 triệu đồng tiền mặt, các giấy tờ cá nhân.

Sau đó khoảng 30 phút, nam hành khách tên P.T.C. đã liên hệ sân bay để tìm đồ thất lạc là chiếc ví trên. Theo anh C., anh từ Đà Nẵng ra, do có nhiều đồ, nên khi xếp đồ lên xe ô tô đã quên chiếc ví ở xe đẩy. Trên đường về nơi ở anh C., mới phát hiện ra quên ví nên đã liên hệ sân bay để tìm lại. Ngay sau đó, An ninh hàng không Nội Bài đã trao trả chiếc ví với đầy đủ tài sản lại cho khách.

Thời gian qua, đã có nhiều hành khách bỏ quên tài sản giá trị khi đi máy bay, hầu hết tài sản này sau đó đã tìm được chủ để trả lại.