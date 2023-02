Bản tin 8H: Điều động Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về Trung ương

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mới đây, thực hiện quyết định của Ban Bí thư trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Hoàng Công Thủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, chuyển công tác. Trước đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Công Thủy tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, ghi nhận và biểu dương những cống hiến, đóng góp của đồng chí Hoàng Công Thủy đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ, đồng thời đề cao năng lực trong công việc. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Công Thủy.

Tối 10/2, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận thông tin một học sinh tiểu học bị đánh trên địa bàn thành phố. Theo đó, nạn nhân là T.T.A, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa. Người đánh em A. là bà H.T.T.V (SN 1987, tạm trú phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa), làm công tác nội trợ, không phải là giáo viên của trường. Theo UBND TP Tuy Hòa, hiện đang giao cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc bà V. tổ chức dạy học tại nhà và có hành vi đánh em A. Trước đó, UBND phường Phú Thạnh cho biết mẹ của A là người đăng bài kể chuyện A bị đánh khi học thêm tại nhà một người do không giải được bài tập.

Tối 10/2, Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) đã gửi thư khen các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội và Công an TP Đà Nẵng sau khi cứu hộ cứu nạn thành công 2 nạn nhân gặp sự cố. Thư đề cập đến 3 cán bộ Công an xã Hòa Tiến đã kịp thời cứu sống cháu bé bị đuối nước ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ngày 9/2 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) giải cứu thành công anh Phùng Thế Bản (ở xã Tòng Bạt, Hà Nội) bị ngã xuống giếng (sâu 25 m, đường kính nhỏ chỉ 50 cm). Bộ trưởng Công an đề nghị giám đốc công an TP Hà Nội và TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời.

Ngày 11/2, miền Bắc, Bắc Trung Bộ hửng nắng, nền nhiệt tăng cao, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm khó chịu. Dự báo ngày mai không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ trời hửng nắng, nền nhiệt tăng 1-2 độ so với hôm nay. Khoảng đêm 13, ngày 14/2, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét. Ngày 15/2, miền Bắc bước vào thời điểm rét nhất trong đợt này. Nhiệt độ ở Hà Nội chỉ ở mức 14-15 độ C, rét đậm cả ngày và đêm. Sau đó, khu vực tiếp tục tăng nhiệt và chỉ còn rét sâu về đêm, sáng sớm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/2, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, giảm 4 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.640 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.654 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 09/02 có 1.260 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.211.063 liều. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 17h15 ngày 10/2, tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại EPS Miền Trung (Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) đã xảy ra hỏa hoạn. Theo ghi nhận tại hiện trường, đây là công ty chuyên sản xuất vật liệu và bao bì xốp rất lớn, với nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa cháy lớn, cột khói đen cao hàng chục mét. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi 3 máy sản xuất, cùng rất nhiều hàng trữ tại kho. Thiệt hại ước tính khoảng 7 tỉ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. (XEM CHI TIẾT)