Bản tin 8H: Một người trúng độc đắc gần 100 tỷ đồng

TPO - Kết quả xổ số Vietlott ngày 7/2 tìm thấy một tấm vé trúng Jackpot 1 trị giá gần 100 triệu đồng.

Cuối ngày 7/2, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày 1 vé loại hình Power 6/55 đã trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá 92,5 tỉ đồng. Tờ vé số này có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 06 - 27 - 29 - 33 - 39 - 52 – 09. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận có thêm 1 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 5,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, tờ vé số trúng giải Jackpot 1 được bán thông qua ứng dụng Vietlott - SMS kết nối với nhà mạng MobiFone. Ngoài ra, giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ tìm được 1 vé trùng với bộ số. Hội đồng mở thưởng tìm ra 25 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.105 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 25.047 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Chiều 7/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Theo Quyết định số 3806/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, ông Nguyễn Minh Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường kể từ ngày 1/1/2023.

Ông Vũ Quang Tuyến, sinh ngày 17/5/1933, quê quán xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; trú quán tại số 3, G4b, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan kinh tế Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đã từ trần hồi 14h ngày 5/2/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng tổ chức từ 9h30 ngày 9/2/2023 tại Nhà Tang lễ Quốc Gia (số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố. Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h. Hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 52/QĐ-TTg bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cụ thể, bổ sung Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã nghỉ công tác. Bổ sung ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 7/2, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo liên tiếp 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Theo đó, vào lúc 16h31 ngày 7/2, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong (tại vị trí có tọa độ 14.925 độ vĩ Bắc, 108.181 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Chỉ sau đó hơn 40 phút (vào lúc 17h11), hệ thống của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục ghi nhận một trận động đất nữa có độ lớn 2.7 xảy ra tại đây. Cả hai trận động đất được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngày 7/2, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 14 ca COVID-19, tăng 3 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.591 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.593 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 06/02 có 30.059 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.205.611 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/2, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, khoảng 17h40 cùng ngày, cơ sở Massage ở số 2, ngõ 1 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 4 xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng dùng mặt nạ phòng độc để giải cứu 6 nạn nhân thoát ra an toàn. Khoảng 19h cùng ngày, vụ cháy được khống chế và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu xác định do sự cố chập điện. (XEM CHI TIẾT)