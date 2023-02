Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nhân sự

TPO - Thượng tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế - đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, giữ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có 4 phó giám đốc, gồm Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Đại tá Hoàng Văn Thành và Thượng tá Hồ Xuân Phương.

Liên quan đến vụ nữ sinh Hải Phòng mất tích, nghi bị lừa hơn 100 triệu đồng, tối 9/2, lãnh đạo UBND xã An Hưng, huyện An Dương cho biết, khoảng 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em N.T.H.H. (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Hàng Hải Việt Nam, trú xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) trên sông Cấm. Trước đó, H. rời nhà vào tối 4/2 rồi mất liên lạc. Rạng sáng hôm sau, người nhà tìm thấy áo khoác, điện thoại của H. trên cầu Kiền (cách nhà 3 km). Ông N.Q.D (50 tuổi, cha của H.) cho biết nghi con gái bị lừa hơn 100 triệu liên quan đến hoạt động bán hàng online nên nghĩ quẩn.

Tối 9/2, bà Bùi Thị Thùy Liên, Chủ tịch UBND xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa báo cáo lên cấp trên việc một đàn khỉ liên tục tràn xuống, quậy phá nhà dân nhiều ngày qua. Đàn khỉ xuất hiện ở khu vực đồi Núi Bé, thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, với số lượng khoảng 200 con. Theo bà Liên, 7h-9h và 16h-18h hàng ngày, khỉ sẽ xuống khu vực nhà dân hoặc nơi trồng lương thực để kiếm thức ăn. UBND xã Ninh Ích xác định có khoảng 60 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đàn khỉ.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, trong buổi sáng ngày 9/2, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) liên tục xảy ra 5 trận liên tiếp có độ lớn từ 2.8-3.2. Trận mới nhất xảy ra vào hồi 12 giờ 14 phút 02 giây (giờ Hà Nội) với độ lớn 3.0 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,953 độ vĩ Bắc - 108,162 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Theo các chuyên gia nhận định, động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông là loại động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 2.865.684 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cơ quan chức năng phạt tiền 4.124 tỷ 652 triệu đồng, tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 614.520 phương tiện các loại. Đáng chú ý, trong số này, có tới 308.508 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý, chiếm 11,01% số vụ. Đối với đường sắt, cảnh sát giao thông đã xử lý 6.222 trường hợp, phạt tiền 3 tỷ 360 triệu đồng. Trên đường thủy, xử lý 57.008 trường hợp, phạt tiền 87 tỷ 685 triệu đồng.

Hôm nay (10/2), miền Bắc tiếp tục nằm trong khối không khí ẩm. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa phùn, mưa nhỏ. Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa phùn, sương mù, mưa nhỏ. Từ Chủ Nhật (12/2), tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù giảm, miền Bắc có thể hửng nắng vào trưa chiều. Sau đó khoảng đêm 13/2, miền Bắc đón không khí lạnh. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa dông cục bộ. Dự báo khoảng 14-19/2, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa rào và dông do tác động của không khí lạnh. Trong khi đó, hình thái thời tiết trên ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/2, Bộ Y tế thông tin Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc COVID-19, giảm 2 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.627 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 46 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.644 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 08/02 có 422 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.210.225 liều. (XEM CHI TIẾT)