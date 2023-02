Bản tin 8H: Giáng cấp bậc hàm Đại uý công an đá người say rượu

TPO - Công an tỉnh Bến Tre vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm đối với cán bộ Phạm Văn Trung, người đã có hành vi đá liên tiếp vào người dân gây xôn xao dư luận.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Bến Tre đã quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, từ Đại úy xuống Trung úy đối với ông Phạm Văn Trung - công an viên xã Thành Triệu (Châu Thành, Bến Tre). Thiếu tá Nguyễn Văn Của bị kỷ luật khiển trách vì không ngăn cản Trung úy Trung. Trước đó, khuya 20/1, Trung úy Trung đá liên tiếp vào ông D. sau khi ông D. say rượu gây rối trật tự công cộng, còn dùng dao gây thương tích cho người khác. Sự việc bị camera an ninh của người dân quay lại, sau đó clip phát tán trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày.

Theo số liệu mới công bố của Cục Hàng không, trong năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 312.841 chuyến bay. Vietnam Airlines và Vietjet Air dẫn đầu thị phần với số chuyến bay khai thác trong năm là 115.987 chuyến (Vietnam Airlines) và 115.349 chuyến (Vietjet). Bamboo Airways xếp tiếp theo với 51.959 chuyến; Pacific Airlines 16.567 chuyến; VASCO 8.084 chuyến; Vietravel 4.895 chuyến. Tỷ lệ chuyến bay bị chậm (delay) trong toàn ngành là 10,3% - tương đương 32.260 chuyến. Vietnam Airlines là hãng hàng không có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất với 12,5%. Xếp sau là Vietjet Air với 11,5%. Thứ tự còn lại lần lượt là VASCO, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airways. Số chuyến bay cất cánh đúng giờ của toàn ngành đạt 280.581 chuyến, chiếm 89,7% tổng số chuyến bay.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. Như vậy, so với mức khung cũ được quy định tại Quyết định 34/2017/QĐ-TTg, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng trên mỗi kWh. Trước đó, ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31.000 tỷ đồng.

Hôm nay (7/2), miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trong đó, khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; vùng núi Đông Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ ở những nơi trên tiếp tục tăng nhẹ, thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi trời rét hơn với mức dưới 17 độ; nền nhiệt cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Trong khi đó, khu vực Trung - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ đều có nắng. Riêng với Nam Bộ, nền nhiệt cao nhất ở mức 31-34 độ; thậm chí, ở miền Đông bao gồm TP.HCM trên 35 độ, trời nắng nóng.

Ngày 6/2 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 11 ca COVID-19, tăng 4 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.577 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.591 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 05/02 có 0 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.175.551 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/2, Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ văn thư Lê Thuỳ Linh (người đã bán 60 thùng hồ sơ của đơn vị cho người mua phế liệu), để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Thông tin ban đầu được biết, ngày 1/2, người của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá phát hiện hồ sơ, tài liệu đựng trong 60 thùng đã không còn ở kho lưu trữ hồ sơ của Ban. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Lê Thuỳ Linh (SN 1989), cán bộ văn thư của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá, bán số tài liệu trên cho người mua phế liệu (ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá) với giá 9 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/2, tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển công tác. HĐND tỉnh bầu ông Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng với số phiếu tán thành đạt 85,41%. Ông Trịnh Trường Huy (SN 1978) tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Giáo dục học. (XEM CHI TIẾT)