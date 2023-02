Bản tin 8H: Tài xế Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào xe khác ở Hà Nội

TPO - Tài xế điều khiển ô tô Porsche đã chặn đầu xe Hyundai để chửi bới và nhổ nước bọt, dẫn đến ùn tắc tuyến đường vành đai 3 trên cao.

Tối 11/2, mạng xã hội chia sẻ clip tài xế ô tô Porsche mang biển kiểm soát Hà Nội đã chặn xe ngang đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngăn ô tô nhãn hiệu Hyundai biển số 29A- 606.XX. Sau khi hai xe dừng lại, tài xế ô tô Porsche liên tục đòi tài xế xe Hyundai mở cửa và chửi bới. Khi đối phương hạ cửa kính xuống, nam tài xế ô tô Porsche nhổ nước bọt vào bên trong xe này. Theo người đăng clip, ô tô Porsche đi trong làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao. Đến đoạn tắc, xe Porsche tạt vào làn trong nhưng tài xế xe Hyundai không cho vào nên nảy sinh xích mích. Hiện lực lượng CSGT đang xác minh sự việc.

UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định 372/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố do ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, là Trưởng ban. Các ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP là Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP là Phó Trưởng ban; cùng với 23 thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Công an TP Hải Phòng là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Hôm nay (12/2), miền Bắc, Bắc Trung Bộ hửng nắng vào trưa chiều, nhiệt độ tăng 1-2 độ so với hôm qua. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, đêm có mưa dông cục bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến ngày mai. Từ đêm mai (13/2), một đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, sau đó là miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực này có mưa rào và dông rải rác trong đêm 13/2 và ngày 14/2, nền nhiệt giảm sâu, trời rét dài ngày. Từ ngày 14-17/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời chuyển lạnh. (XEM CHI TIẾT)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria, khu vực xảy ra động đất không có nhiều người Việt Nam sinh sống và đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong sự kiện này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi nhận 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất, hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tài chính và vật dụng để khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ duy trì 5 cán bộ, trong đó Đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 13 ca COVID-19, giảm 4 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.651 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.660 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy: 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm đến ngày 11/2 là 266.211.066 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/2, lãnh đạo Cty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã thông tin về việc tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông đã phải dừng chạy vì gặp sự cố. Theo lãnh đạo Hanoi Metro cho biết khoảng 9h43 trên tuyến Cát Linh – Hà Đông xảy ra sự cố cảnh báo tín hiệu tại khu vực ga Cát Linh. Đến 10h45 công ty đã khôi phục vận hành tàu bình thường trên toàn tuyến. Toàn bộ quá trình xử lý sự cố được thực hiện theo quy trình vận hành, thời gian khắc phục sự cố trong vòng 60 phút. Những hành khách đã mua vé nhưng không có nhu cầu đi tiếp đã được công ty hoàn trả vé theo quy định. (XEM CHI TIẾT)