Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự cảnh sát biển.

Chiều 15/2, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm các đồng chí: Đại tá Lê Trọng Phổ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 giữ chức cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cảnh sát biển; Thượng tá Cao Xuân Quận, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giữ chức Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Trung tá Trương Xuân Hùng, Chính trị viên Đoàn Trinh sát số 1 giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Ngày 15/2, tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Phương Kim Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc được nghỉ chuẩn bị hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2023; Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản cùng các đại biểu đã chứng kiến Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm ký biên bản bàn giao chức vụ.

Ngày 15/2, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao số tiền gần 1,1 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Trần Ngọc Chinh (82 tuổi, trú tại huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc). Dự kiến, ngày 16/2, cơ quan này tiếp tục trao số tiền gần 1,7 tỷ đồng bồi thường oan sai cho gia đình ông Trần Trung Thám (trú cùng địa phương, đã chết). Ông Chinh, ông Thám và ông Khổng Văn Đệ (cùng địa phương, 100 tuổi) là 3 người bị truy tố oan tội giết người liên quan vụ ông Chu Văn Quản - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô bị sát hại. Dù vụ án bị đình chỉ điều tra sau đó, cơ quan tố tụng không có bất cứ quyết định chính thức nào khẳng định ba người đàn ông này bị oan, khiến họ mang tiếng kẻ giết người gần 40 năm.

Ngày 15/2, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) phát thông báo tìm chủ của 199 xe máy đang tạm giữ tại cơ quan này. Đại úy Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường An Lạc, cho biết đây là những xe máy vi phạm hành chính, được tạm giữ tại đơn vị nhiều năm nay nhưng chủ phương tiện không đến giải quyết. Qua thời gian, gần 200 xe máy này có dấu hiệu hư hỏng, nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an phường thông báo ai là chủ sở hữu các xe máy trên thì đến liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại 028.3752.3749 để được hướng dẫn giải quyết. Nếu chủ xe không đến giải quyết, các phương tiện này sẽ được chuyển đến Phòng Tài chính kế hoạch của UBND quận Bình Tân để ra quyết định tịch thu, bán đấu giá nộp vào ngân sách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ có nơi thấp hơn 12 độ. Dự báo thời tiết hôm nay (16/2), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-17 độ. Trong khi vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Riêng khu vực Nam Bộ ban ngày vẫn nắng nóng và có nơi cao trên 34 độ nhưng ban đêm trời chuyển mát. Nhiệt độ hạ sâu ở mức 22 độ, không khí thoáng đãng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận 19 ca COVID-19, giảm 31 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.773 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.712 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 6 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 14/02 có 0 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.204.689 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, ngày 14/2, đã ký quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Minh Chuẩn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, ông Lê Minh Chuẩn (sinh năm 1965) sẽ nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/3/2023. Trước đó, ngày 5/1/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Minh Chuẩn. (XEM CHI TIẾT)