Bản tin 8H: Tìm ra người đăng clip sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trên TikTok

TPO - Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và triệu tập người đàn ông có hành vi đăng tải, phát tán một video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật, liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đến cơ quan công an để làm việc.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản TikTok có tên "T.T.010280" có hành vi đăng tải, phát tán một video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật, liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tại thời điểm ông mang quân hàm Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Qua xác minh, chủ tài khoản trên là T.M.T. (47 tuổi, ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan công an, T.M.T. thừa nhận hành vi trên, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Cảnh sát còn phát hiện T. còn đăng tải một số bài viết, có nội dung thiếu kiểm chứng liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu T. xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận, xử lý.

Ngày 14/2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với hai thanh niên L.V.H. (20 tuổi) và P.X.V. (19 tuổi, cùng trú huyện Nghi Xuân) về hành vi Vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ngoài bị phạt tiền, hai thanh niên buộc phải chấp hành nghĩa vụ quân sự theo quy định. Theo cơ quan chức năng, hôm 7/2, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ giao, nhận quân, nhưng H. và V. đã vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân. Ngành chức năng sau đó làm việc với hai thanh niên vắng mặt và đề xuất phương án xử lý vi phạm.

Tối 14/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa giải cứu thành công một nam thanh niên người nước ngoài nghi có ý định tự tử. Theo đó, khoảng 19h25 ngày 14/2, lực lượng chức năng nhận tin báo tại căn hộ E38.1, tòa chung cư The Emerald Mỹ Đình CT8, xuất hiện nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 của tòa nhà. Một xe chỉ huy, một xe CNCH, một xe thang và cán bộ chiến sỹ được huy động xuống hiện trường, đồng thời xin chi viện PC07 hai xe chữa cháy. Theo cảnh sát, sau khi thuyết phục động viên nam thanh niên kể trên, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 xử lý theo quy định. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nam thanh niên được xác định là anh K.M. (29 tuổi, người Hàn Quốc).

Sáng nay (15/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Dự báo ngày mai (16/2), miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An nhiều mây, không mưa, trời rét. Từ 17/2, khu vực này hửng nắng, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ C mỗi ngày. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 50 ca COVID-19, tăng 38 trường hợp sau 24 giờ. Đây là ngày có số ca mắc tăng cao nhất trong gần 2 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.754 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 31 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.710 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 4 ca. Ngày 13/2 không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 13/2 có 20 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.204.689 liều. (XEM CHI TIẾT)

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn với nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan - giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế và giao quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/2. Hiện nay, Tổng cục Thuế có 5 tổng cục phó gồm: ông Mai Xuân Thành, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh, ông Vũ Chí Hùng và ông Vũ Xuân Bách. (XEM CHI TIẾT)

Tối 14/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo sáng cùng ngày đã tử vong. Đó là bệnh nhân Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) – nạn nhân vụ tai nạn, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não. Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở lúc 18h nên gia đình xin đưa về nhà, đến 20h40 thì tử vong. Hiện, 12 nạn nhân còn lại đang điều trị trong đó 3 bệnh nhân nặng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 9 người tử vong. (XEM CHI TIẾT)