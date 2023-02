Bản tin 8H: Quyết định bổ nhiệm nhân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế

TPO - TS.BS Nguyễn Kim Cương vừa nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phổi Trung ương.

Chiều ngày 17/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phổi Trung ương đối với TS.BS Nguyễn Kim Cương. Theo đó, tại Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 02/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Kim Cương, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phổi Trung ương. Tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn cho TS.BS Nguyễn Kim Cương.

Ngày 17/2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo đơn vị này đã ký quyết định về việc thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Tuấn sẽ nghỉ công tác từ ngày 1/3. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, ông Lê Anh Tuấn đã có đơn gửi cơ quan cấp trên đề đạt nguyện vọng xin được nghỉ hưu sớm. Theo chia sẻ, ông Tuấn còn 3 năm công tác, tuy nhiên xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình sau đó đã họp bàn, xem xét và chấp thuận việc xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Anh Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

Khoảng 3h30 ngày 17/2, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại chùa Hạ. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện trên giường ngủ của anh Trương Nguyên Phúc (SN 1990, quê xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), tu sĩ tại chùa Hạ, có 1 thi thể đã bị biến dạng do cháy, chưa xác định được danh tính nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng phát hiện 1 tờ giấy ghi tiêu đề “Đôi lời để lại” được cho là của anh Phúc, trong đó có nội dung nêu anh Phúc bị mắc nhiều bệnh, sức khỏe không được tốt và đã đăng ký hiến tạng, anh Phúc mượn ngọn lửa thế gian để về với cõi Phật. Ngoài ra còn có tờ di chúc để lại đất cho sư thầy Thích Diệu Hương (trụ trì chùa Tháp Am ở xã Đông Kết) và mẹ ruột, bà Trương Thị Hải (SN 1960), cùng 135 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8, Phòng CSGT TP Hà Nội, cho biết chiều 17/2, cán bộ chiến sĩ dừng ô tô Toyota Camry BKS 30F-650.XX để kiểm tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế Đ.V.T (SN 1974, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho thấy vi phạm ở mức 0,147mg/L khí thở. Kiểm tra Giấy phép lái xe của tài xế T, tổ công tác không tìm thấy dữ liệu hệ thống. Qua khai thác nhanh, tài xế này thừa nhận đã mua Giấy phép lái xe trên mạng. Ngay sau đó, tổ công tác Y8 đã bàn giao tài xế T. về Công an phường Kiến Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, ngày 18/2, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng gần sáng và ngày 19/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Từ chiều tối 18-19/2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 19/2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo của chính quyền xã Phượng Lâu, TP Việt Trì (Phú Thọ), sáng 17/2, người dân địa phương thấy một bé gái khoảng 11 tuổi ngồi một mình trong ô tô đỗ gần sông Lô. Bé gái kể vào khoảng 19h ngày 16/2, mẹ cháu chở hai chị em tới khu vực này bằng ô tô BKS 19A-43xxx. Sau đó, người mẹ để lại ô tô trên bờ, ôm hai con nhảy xuống sông tự tử. Cháu gái lớn may mắn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến sáng. Đến trưa 17/2, nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể người mẹ, chưa rõ tung tích cháu nhỏ. Bước đầu xác định người mẹ trẻ tên là N., sinh năm 1991, ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì). (XEM CHI TIẾT)