Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Dĩ An

TPO - Thượng tá Đàm Bảo Quân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thay thượng tá Võ Văn Hồng trước đó đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố này.

Chiều 20/2, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Đàm Bảo Quân giữ chức vụ Trưởng Công an TP Dĩ An.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND TP Dĩ An khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an TP Dĩ An, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Dĩ An.

Thượng tá Đàm Bảo Quân, sinh năm 1974, quê quán Quảng Hà (tỉnh Cao Bằng). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Dĩ An, thượng tá Quân là Phó trưởng Công an thành phố này.