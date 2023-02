Bản tin 8H: Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

TPO - Bà Trần Thị Hà, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra VKS tỉnh.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Hà, Kiểm sát viên trung cấp, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Trị, kể từ ngày 15/2/2023.

Ngày 19/2, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh để tìm ra nguyên nhân vụ việc một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ. Sự việc xảy ra tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đóng quân tại Yên Bái). Nạn nhân được xác định là anh L.T.M. (19 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), nhập ngũ ngày 6/2. Thông tin ban đầu, đêm 15/2, anh M. không ở doanh trại đơn vị. Sáng 16/2, các chiến sĩ tại đơn vị dậy tập thể dục không tìm thấy anh M. Khoảng 13h cùng ngày, người dân thông báo thấy thi thể của anh M. tại quả đồi cách đơn vị khoảng 2 km, gần cột ăng-ten thu phát sóng. Nguyên nhân tử vong là dập, vỡ nhiều nội tạng, gãy đốt sống cổ...

Ngày 19/2, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh này đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm một phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế để chính thức đưa trung tâm này hoạt động trở lại. Theo ông Đông, dự kiến vào ngày 20/2, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ hoàn tất quy trình bổ nhiệm chức vụ này. Trước đó, chiều 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Giám đốc Đào Hữu Long (SN 1964) cùng hai cấp phó Trần Hưng Huy (SN 1967) và Dương Phúc Thiện (SN 1982) về tội “Nhận hối lộ”. Sau khi 3 người này bị bắt thì trung tâm này tạm đóng cửa do không còn lãnh đạo để chỉ đạo hoạt động đăng kiểm.

Ngày 19/2, Bộ Y tế cho biết trong ngày có 4 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 1 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.810 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.722 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 5 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 18/2 có 662 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.210.598 liều.

Hôm nay (20/2), nền nhiệt miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm qua, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc, riêng vùng núi Bắc Bộ từ 21-23/2 có mưa nhỏ rải rác, trời nồm ẩm. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục mưa rào rải rác. Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ nay đến 24/2, Nam Bộ chịu một đợt triều cường mạnh, kết hợp với sóng lớn, có khả năng gây ngập úng diện rộng, nhất là khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 19/2, ông Bùi Viên Nhiệm - Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hiệp, cho biết đã lực lượng công an xã đang kiểm tra thông tin sự việc chó nhà người dân trên địa bàn xã đã cắn du khách nước ngoài nhập viện. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, 2 du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường 23/10 (gần nút giao Ngọc Hội, thuộc xã Vĩnh Hiệp) thì bị một con chó nhà cắn. Hậu quả một du khách bị thương nặng ở cánh tay, được đưa đi đến bệnh viện điều trị sau đó. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa xác nhận, sáng 19/2 đã tiếp nhận một bệnh nhân nước ngoài (SN 2004) nhập viện trong tình trạng chấn thương do chó cắn, phải mổ cấp cứu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và đang được các bác sĩ theo dõi thêm. (XEM CHI TIẾT)