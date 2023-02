Bản tin 8H: FLC bị truy thu hơn 8 tỷ đồng vì khai thác nước ngầm trái phép cho sân golf

TPO - Trong khoảng 3 năm 2018-2021, FLC khai thác trái phép gần 600.000 m3 nước ngầm để tưới cỏ sân golf, dẫn đến bị truy thu tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Ngày 22/2, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang đốc thúc doanh nghiệp Công ty CP Tập đoàn FLC (địa chỉ tầng 29, tòa nhà Bamboo Airway, quận Cầu Giấy, Hà Nội), thực hiện nghiêm theo Quyết định số 412 về việc phê duyệt số tiền thu lời bất hợp pháp do công ty này khai thác nước không có giấy phép để sử dụng tưới cỏ sân golf tại khu vực TP Hạ Long. Cụ thể, trong khoảng thời gian tháng 3/2018 đến tháng 3/2021, FLC khai thác 547.440 m3 nước ngầm từ 3 giếng khoan với số tiền 8.095.842.000 đồng. Tập đoàn này có trách nhiệm liên hệ với Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh để được hướng dẫn, thực hiện nộp số lợi bất hợp pháp nêu trên vào ngân sách nhà nước sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định 412 có hiệu lực.

Theo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 2/2023 (tính từ ngày 15/1 đến ngày 14/2), toàn quốc xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn đã giảm 180 vụ (17,79%), giảm 89 người chết (14,17%) và giảm 92 người bị thương (14%). Như vậy, 2 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/2/2023), cả nước đã xảy ra 1.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người. So với 2 tháng đầu năm 2022, tai nạn đã giảm 352 vụ (17,77%), giảm 151 người chết (12,6%), giảm 176 người bị thương (14,13%).

Tối 22/2, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang), cho biết trên địa bàn có trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong tại một trường mầm non và công an đang xác minh, điều tra. Cháu bé tử vong tên N., 2 tuổi, ngụ TP Nha Trang. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân đưa cháu N. đến trường mầm non, sức khỏe cháu bình thường. Đến đầu giờ chiều 22/2, cô giáo tại lớp mầm non thấy N. ngủ không dậy. Khoảng 14h cùng ngày, N. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo bệnh nhân tử vong ngoại viện.

Ngày 22/2, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã cứu hộ thành công toàn bộ 5 gấu ngựa, được nuôi nhốt trên 20 năm tại một hộ dân ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Đại diện Tổ chức Động vật châu Á cho biết 5 cá thể gấu trên đã được một gia đình ở xã Phụng Thượng nuôi nhốt từ những năm 2002, khi còn là gấu con với mục đích thương mại. Gấu nuôi đã nhiều năm, phần lớn đều bị rụng lông và có những vệt viêm da. Qua một thời gian được Hạt Kiểm lâm số 5 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) vận động, phía gia đình nuôi gấu đã tự nguyện viết đơn chuyển giao và mong muốn đưa toàn bộ 5 cá thể gấu sau 20 năm nuôi nhốt, về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - “ngôi nhà gấu lớn nhất cả nước” tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc để chăm sóc.

Hôm nay (23/2), miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, âm u, trời rét về sáng và đêm. Miền Trung giảm mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông cục bộ vào chiều tối. Dự báo, từ ngày mai (24/2), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ mai Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nền nhiệt giảm từ 3-5 độ. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo của công an huyện Bát Xát, Lào Cai, lúc 19h 45 phút ngày 22/2 tại khu vực bờ sông Hồng ở xã Bản Qua (Bát Xát), lực lượng chức năng phát hiện một tử thi. Qua xác minh, nạn nhân tên P.Q.M (SN 1987, trú tại xã Bản Hồ, Sa Pa) là một trong hai thanh niên mất tích nghi do đuối nước xảy ra ngày 17/2 tại địa phận thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung (Bát Xát). Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bát Xát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, lúc 14h ngày 20/2, thi thể nạn nhân thứ nhất vụ mất tích là H.C.T (SN 1993, trú thôn Vân Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) được tìm thấy cách bờ sông Hồng khoảng 15 m, thuộc địa phận thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc (Bát Xát). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long đã công bố Quyết định số 4490 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ông Lê Ngọc Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng. (XEM CHI TIẾT)