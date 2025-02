Bản tin 8H: Bà Đinh Thị Lụa giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam

TPO - Tại Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Chiều 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ. Theo Quyết định 1255, Quyết định 1256: BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ có 8 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Theo Quyết định 1257, Quyết định 1258: tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 nhân sự, Ban Thường vụ 9 nhân sự. Ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Hội nghị còn công bố Quyết định 1259 về hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam.

Ngày 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy có 1 Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban. Cụ thể, đồng chí Đỗ Tấn Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Văn Tân và đồng chí Phạm Thế Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tối 6/2, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết cháu P.V.K. (4 tuổi), người em trong vụ uống nhầm thuốc diệt chuột, đã qua đời.Theo đó, trong khi cháu P.T.H. (9 tuổi), người chị, đã phục hồi và xuất viện vào ngày 5/2, tình trạng của cháu K. ngày càng xấu đi. Đến khoảng 15h ngày 6/2, cháu K. không qua khỏi. Sáng 2/2, hai chị em H. và K. theo mẹ ra đồng thăm ruộng lúa. Trong lúc mẹ làm việc, cháu H. nhặt được một lọ dung dịch màu hồng, tưởng là nước ngọt nên cùng em trai bóc ra uống. Không lâu sau, K. bắt đầu tím tái, lên cơn co giật. H. cũng nôn ói và run rẩy. Hai chị em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 6/2, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Nghị định 168) có hiệu lực, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP HCM giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, trên địa bàn Thành phố xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm) khiến 35 người tử vong và 36 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 92 vụ (giảm 56%), giảm 5 người chết (giảm 13%), giảm 83 người bị thương (giảm 70%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 7/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ từ ngày 7/2, trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ đêm 7/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C. Trong đó, Hà Nội từ 7/2 trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất (mở rộng). Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 29 người, Ban Thường vụ gồm 12 người. Trong đó, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. (XEM CHI TIẾT)