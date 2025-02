Bản tin 8H: Hòa Bình bầu nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình bầu nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.

Ngày 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã bầu bà Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối; đồng thời nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Anh Quý, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình.

Chiều 5/2, lãnh đạo UBND phường Chiềng An (TP Sơn La) cho biết phát đi thông tin tìm kiếm nữ sinh 17 tuổi mất liên lạc nhiều ngày. Trước đó, Công an phường Chiềng An tiếp nhận trình báo của chị Cà Thị Xuân (43 tuổi, trú tại bản Phứa Cón) rằng khoảng 15h ngày 2/2, con gái chị là Quàng Hương G. (17 tuổi, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu) đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên được giới thiệu là Nguyễn Trung Thành (18 tuổi, ở Lâm Đồng). Chị Xuân cho biết cháu G. và nam thanh niên mới quen nhau qua mạng xã hội. Nam thanh niên này lên nhà chị Xuân chơi từ ngày 28/1 (29 Tết). Đến chiều 2/2 (mùng 5 Tết), cháu G. và nam thanh niên trên báo rời nhà đi chúc Tết, nhưng đến nay không liên lạc được.

Tối 5/2, PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết bệnh viện vừa phát đi cảnh báo sau khi xuất hiện tình trạng mạo danh bệnh viện để thực hiện siêu âm và trả kết quả siêu âm. Theo đó, quá trình thăm khám bệnh, các y, bác sĩ thuộc khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế phát hiện có 2 mẫu kết quả siêu âm nghi giả mạo. Qua kiểm tra, bệnh viện không có mẫu kết quả giống như 2 tờ kết quả siêu âm bệnh nhân cung cấp. Ngoài ra, khoa Chẩn đoán hình ảnh không có bác sĩ nào có tên như trong tờ kết quả, đồng thời mã bệnh nhân khi đối chiếu cũng không có trên hệ thống H-soft. Theo cảnh báo, việc giả mạo, ngoài lợi dụng danh tiếng, còn gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của bệnh viện.

Ngày 5/2, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường Phú Yên ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ngô Thị Kiều Mỹ Trang, chủ quán cơm Tân Mai trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An. Bà Ngô Thị Kiều Mỹ Trang bị phạt 7,5 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh; bị phạt 750 ngàn đồng đối với hành vi không niêm yết giá dịch vụ. Đội Quản lý thị trường số 4 yêu cầu chủ quán cơm Tân Mai phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định và buộc phải thực hiện niêm yết giá. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày. Trước đó, một tài khoản TikTok đăng tải nội dung quán cơm Tân Mai "chặt chém" với hóa đơn lên đến hơn 1 triệu đồng cho một bữa ăn gồm 2 tô cơm, 2 đĩa trứng chiên, 1 tô canh rau mồng tơi thịt, 1 đĩa rau muống và 1 đĩa mực xào.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và sáng 7/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ từ chiều 7/2 trời chuyển rét đậm, rét hại; từ đêm 7/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, còn khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; còn khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-16 độ C.

Tính đến ngày 5/2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã tiếp nhận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của 5 cán bộ thuộc Thanh tra Bộ. 5 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Thanh tra lao động và bảo hiểm xã hội; một Thanh tra viên thuộc Phòng Thanh tra chính sách người có công và Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Tùng cho biết Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã đồng ý với nguyện vọng xin nghỉ hưu của ông từ ngày 1/3 tới. Ông Nguyễn Tiến Tùng 58 tuổi, còn khoảng 4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Ông Tùng giữ chức Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH từ ngày 1/1/2016. (XEM CHI TIẾT)