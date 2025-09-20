Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn không thể giữ được thời gian

H.A

SVO - Vài hôm trước, chiếc đồng hồ đeo tay của tôi bị hỏng. Cái dây đeo bị mòn rồi đứt dần mà tôi không biết, khiến cho cái đồng hồ rơi xuống đúng lúc tôi đang bê giỏ quần áo bẩn đi giặt. Khi tôi bước lùi lại để vơ thêm đồ bẩn, tôi nghe thấy âm thanh răng rắc ngay dưới chân mình. Tôi đã giẫm phải chiếc đồng hồ trong khi đang đi đôi giày đế cứng!

Tôi nhặt chiếc đồng hồ lên và thấy mặt của nó đã nứt như một cái mạng nhện còn hai cái kim thì đứng im thin thít. Tôi tiếc đứt ruột. Đây là cái đồng hồ tôi dùng đã nhiều năm và nhìn nó bây giờ là tôi biết không thể sửa được nữa rồi. Tôi đành buồn bã thả nó vào thùng rác.

Thật lạ lùng là sau khi cái đồng hồ cũ bị bỏ đi, tôi không có mong muốn mua đồng hồ mới (mặc dù đã quen đeo đồng hồ nhiều năm nay). Có lẽ là vì trong thời đại kỹ thuật số này thì đồng hồ ở khắp mọi nơi. Đồng hồ trên ô tô, trên xe bus, trên màn hình máy tính, trên điện thoại… Đôi khi tôi bật cười nhận ra rằng mình thậm chí không thể quay mặt đến chỗ nào mà không nhìn thấy thời gian.

Tuy nhiên, tôi nghĩ lý do thực sự là khi trưởng thành lên, mối quan hệ của tôi với thời gian cũng bắt đầu thay đổi. Cho dù tôi có cảm thấy trẻ trung hay thế nào đi nữa, thì có một điều không thể phủ nhận là thời gian trên thế giới này đang trôi đi rất nhanh. Chú cún con mà tôi từng đặt cho đứng trên hai bàn tay tôi thì giờ cũng đã nhiều tuổi và đi lại chậm chạp hơn. Cậu em út bé xíu mà tôi từng phải trông giúp mẹ giờ đã là một thanh niên cao lớn hơn cả tôi. Những anh, những chú hàng xóm mà tôi từng thấy là những người lớn đầy năng lượng, hay bày trò đùa nghịch giờ cũng đã là những người đàn ông trung tuổi bận rộn, nhiều người đã chuyển nơi ở. Giờ tôi có thể nhận ra rằng, thực tế, chúng ta không thể giữ được thời gian. Nó cứ trôi đi, mang theo chúng ta trên một dòng chảy của những sự thay đổi. Cứ ngày rồi đến đêm, mái tóc, làn da, cơ thể chúng ta cũng thay đổi. Cho dù chúng ta giữ bên mình bao nhiêu chiếc đồng hồ, hay có nhìn đồng hồ bao nhiêu lần mỗi ngày thì cũng không khiến thời gian trôi chậm hơn được. Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là tận hưởng từng ngày từng phút mình có.

Cuộc sống không nhằm mục tiêu kéo dài mãi mãi. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên làm hết sức mình và dành mỗi khoảnh khắc quý giá để cảm nhận hạnh phúc. Hãy làm hết sức mỗi ngày để sống thật trọn vẹn, để cười, để ôm, để giúp đỡ, để nghĩ đến những điều tốt lành. Hãy làm hết sức mình để dành từng giây phút mà yêu thương bản thân và yêu thương người khác. Và hãy làm hết sức để chẳng phí hoài giờ phút nào vào việc chăm chăm nhìn đồng hồ rồi nghĩ chẳng biết làm gì cho qua thời gian. Nếu được như vậy, thì việc bạn có sở hữu một chiếc đồng hồ hay không cũng chẳng còn thực sự quan trọng nữa.

#thời gian trôi đi #đồng hồ hỏng #quản lý thời gian #sống trọn vẹn từng phút #ý nghĩa của thời gian #chăm sóc bản thân #không thể giữ thời gian #đồng hồ kỹ thuật số #cuộc sống và thời gian #tận hưởng cuộc sống

