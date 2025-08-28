Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn có biết mình mạnh đến mức nào

H.A

SVO - Trong một thí nghiệm rất thú vị ở trường Cao đẳng Amherst (Amherst, bang Massachusetts, Mỹ), các nhà nghiên cứu đã lấy một sợi dây thép quấn quanh một quả bí đỏ nhỏ. Khi quả bí lớn lên, nó tạo ra một áp lực lên sợi dây thép đó. Điều mà các nhà nghiên cứu muốn biết chính là một quả bí đang lớn lên thì có thể mạnh đến mức nào, nên họ dùng máy móc để đo áp lực được tác động vào sợi dây buộc quả bí kia.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu ước lượng rằng, lực ép đó có thể sẽ lên tới 500 pound (khoảng 227kg) – đây đã là một con số khá lớn rồi.

Thế nhưng, chỉ trong một tháng, quả bí đã tạo ra áp lực mà các nhà nghiên cứu kỳ vọng: 500 pound! Và nó không dừng lại ở đó. Trong 2 tháng, nó tạo ra áp lực là 1.500 pound lên sợi dây thép, và không lâu sau đó, các nhà nghiên cứu đo được áp lực 2.000 pound!

Lúc này, họ quyết định sẽ “củng cố” sợi dây thép kia bằng một vòng dây thép nữa, vì e rằng sợi dây cũ sẽ đứt.

Quả bí tiếp tục lớn lên và tạo ra áp lực ngày càng lớn, nhằm tự giải phóng bản thân khỏi sợi dây buộc. Cuối cùng, áp lực mà nó tạo ra trên sợi dây thép lên tới con số bất ngờ: 5.000 pound, tức là gấp 10 lần mức mà các nhà nghiên cứu ước lượng ban đầu! Đồng thời, đây cũng là lúc vỏ quả bí bị nứt ra!

Các nhà nghiên cứu liền bổ quả bí và thấy rằng nó không thể dùng để ăn được nữa, vì bên trong đó là những sợi xơ to, cứng – chúng đã phát triển theo kiểu đặc biệt như vậy để đẩy vào sợi dây thép níu giữ quả bí.

Mà vì quả bí cần rất nhiều dinh dưỡng để có được sức mạnh nhằm phá vỡ giới hạn, nên những cái rễ của cây bí đó vươn ra đủ mọi hướng, trải dài hơn nhiều so với một cây bí bình thường. Thực tế, rễ cây đã rất lớn và mạnh, đến mức một mình nó chiếm gần hết cả khu vườn!

Cũng tương tự như cây bí đỏ, chúng ta có thể không biết rằng mình thực sự sẽ trở nên mạnh mẽ đến đâu khi phải đối diện với những chướng ngại vật lớn. Nếu một quả bí đỏ còn có thể tạo ra sức ép vật lý lớn đến vậy, thì con người còn có thể tạo ra sức mạnh nhiều đến chừng nào trong một tình huống khó khăn?

Thực ra, hầu hết chúng ta đều mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Như tác giả Isabel Allende, người Chile, đã nhắc: “Tất cả chúng ta đều có một nguồn sức mạnh không ngờ tới, ẩn giấu ở bên trong, và nó sẽ trỗi dậy khi cuộc sống đặt chúng ta vào thử thách”.

Bạn có đang bị đặt vào thử thách? Bạn có đang phải đối diện với một chướng ngại vật tưởng như không thể dịch chuyển? Khó khăn đó có khiến bạn cảm thấy choáng ngợp? Nếu vậy, hãy nhớ đến quả bí đỏ trong thí nghiệm trên. Mục tiêu duy nhất của nó là phá vỡ sợi dây buộc, và nó đã dồn mọi nguồn lực vào việc đó. Nếu bạn cũng kiên nhẫn tập trung năng lượng và tâm trí của mình vào một vấn đề, thì một sức mạnh không thể ngờ tới, cả về thể chất lẫn tinh thần, sẽ xuất hiện. Và lúc đó, bạn có thể vượt qua cả những điều mà bạn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua.

H.A
