Hoa hậu

Google News

Bác sĩ thú y đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Montserrat Villalva đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Mexico 2025. Cô 25 tuổi, là bác sĩ thú y, có vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ.

544129279-18079520656996887-1996772710669354380-n.jpg
542433411-18079520689996887-98054467341374282-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hòa bình Mexico 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Montserrat Villalva. Cô giành quyền đại diện Mexico tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.
490728212-18498581536030035-3585412913726981859-n.jpg
491448032-18498581500030035-4039271915884556686-n.jpg
Chiến thắng của Montserrat Villalva làm hài lòng các fan sắc đẹp Mexico. Sau đêm chung kết, nhan sắc của cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Người đẹp có vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng.
500545496-18505831348030035-4754070205724643331-n.jpg
500679839-18505831369030035-442734652670710143-n.jpg
Montserrat Villalva năm nay 25 tuổi, là kỹ thuật viên điều dưỡng và bác sĩ thú y.
503120494-18507789679030035-624177660913530754-n.jpg
503284457-18507789667030035-6133169204530034191-n.jpg
Cô có bằng Thú y và Khoa học chăn nuôi tại Đại học Tự trị bang Hidalgo.
495225204-18502023766030035-7038680726063596776-n.jpg
495462473-18502023739030035-4642436194322053985-n.jpg
Người đẹp theo đuổi dự án cộng đồng nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải chó mèo thông qua các chiến dịch triệt sản và giáo dục.
527282142-18519398968030035-4517703810980390590-n.jpg
527449235-18519398953030035-8792488806107438305-n.jpg
Trong nhiệm kỳ, cô đã hợp tác với chính quyền địa phương, bác sĩ thú y và các hiệp hội để triển khai chiến dịch triệt sản đến các cộng đồng dễ bị tổn thương.
541747223-18371201962178694-7228801572325893854-n.jpg
540584946-18371201953178694-2141793546658775248-n.jpg
Montserrat Villalva từng đại diện cho thành phố Mixquiahuala tại cuộc thi Mexicana Universal năm 2023. Sau đó, cô đã giành chiến thắng ở cấp bang Hidalgo, và tham dự cuộc thi cấp quốc gia năm 2025. Montserrat Villalva được kỳ vọng giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 nhưng cuối cùng trở thành đại diện Mexico tại Miss Grand 2025.
540691841-18370654870198202-4584495999122699015-n.jpg
541556287-18370654237198202-2351108076137015136-n.jpg
Tân Hoa hậu Hòa bình Mexico có phong cách thời trang táo bạo và nóng bỏng. Người đẹp ưa chuộng các thiết kế cắt xẻ, khoe đôi chân thon dài.
542750220-1843790852842921-2693528092280400862-n.jpg
482094065-18489378022030035-3096133919608314981-n.jpg
Montserrat Villalva có hình thể đầy đặn, khỏe khoắn đậm chất Latinh. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ tại Miss Grand 2025.
535057729-18521805691030035-7427117221204152270-n.jpg
532280157-18521805682030035-767468658968411581-n.jpg
Năm ngoái, đại diện Mexico tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Tania Estrada Quezada đã lọt vào top 20.
538126231-18369449758198202-1744880987532124947-n.jpg
535898090-18369449755198202-4334744717441346858-n.jpg
Mexico được xem là sash mạnh tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhiều năm qua, Mexico duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở đấu trường Miss Grand. Năm 2022, người đẹp Laysha Salazar đã lọt vào top 20. Năm 2020, người đẹp Angela Yuriar cũng lọt vào top 20.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình Mexico #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand

