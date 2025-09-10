Bà nội U100 từ Đà Nẵng ra Hà Nội động viên cháu nhập học

TPO - Cụ Ngô Thị Lại, 93 tuổi, từ Đà Nẵng ra Hà Nội để động viên cháu nội là tân học viên Lê Phước Nguyên Vũ nhập học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Trong hai ngày, 9 - 10/9, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức nhập học cho các học viên hệ dân sự và quân sự vừa trúng tuyển đợt 1 hệ đào tạo đại học năm 2025.

Thiếu tướng Trần Xuân Nam, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự (thứ hai từ trái sang) động viên học viên tham gia nhập học.

Đối với hệ quân sự, năm nay, Học viện Kỹ thuật Quân sự có 364 thí sinh trúng tuyển (20 thí sinh đoạt giải quốc gia trúng tuyển thẳng). Trong số này có 35 thí sinh trúng tuyển với điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 (điểm xét tuyển khác với điểm thi của thí sinh vì có điểm cộng ưu tiên, điểm cộng khuyến khích). Sau khi nhập học, các học viên được chuyển lên cơ sở tập luyện tại Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) để học tập giai đoạn 1.

Đặc biệt xúc động trong buổi nhập học năm nay là hình ảnh cụ Ngô Thị Lại, 93 tuổi, quê tại Thu Bồng, TP Đà Nẵng bà nội của học viên Lê Phước Nguyên Vũ đã ra Hà Nội, đến động viên cháu nhập học. Nguyên Vũ trúng tuyển hệ quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cụ nán lại trường đến khi cháu lên xe di chuyển đến chỗ tập luyện tại Phú Thọ.

Cụ Ngô Thị Lại, 93 tuổi (người ngồi) từ Đà Nẵng ra Hà Nội động viên cháu nội Lê Phước Nguyên Vũ (người đứng giữa) nhập học Học viện Kỹ thuật Quân sự

Trong sáng nay, có gần 600 sinh viên hệ dân sự đã tham gia nhập học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đây là năm đầu tiên nhà trường quay trở lại tuyển sinh hệ dân sự sau 6 năm tạm dừng.

Năm nay, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh 360 chỉ tiêu hệ quân sự và 755 chỉ tiêu hệ dân sự với các phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng; xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Một số hình ảnh các tân học viên nhập học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự: