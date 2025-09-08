Các trường quân đội tuyển bổ sung hệ dân sự

Học viện Khoa học Quân sự tuyển ba ngành gồm: Ngôn ngữ Anh, Nga và Trung Quốc bằng các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM với ngưỡng nhận hồ sơ từ 19-20,81. Thí sinh nộp hồ sơ từ nay đến 15/9.

Theo đó, chỉ tiêu, tổ hợp, ngưỡng điểm nhận hồ sơ như sau:

Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển những chưa xác nhận nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có tổng cộng điểm xét tuyển (sau khi quy đổi các chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ và quy đổi điểm ĐGNL HSA và APT về thang điểm 30).

+ Ngành ngôn ngữ Anh: Từ 19.00 điểm trở lên

+ Ngành ngôn ngữ Nga: Từ 19.38 điểm trở lên.

+ Ngành ngôn ngữ Trung Quốc: Từ 20.81 điểm trở lên.

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển bổ sung 73 chỉ tiêu, trong đó:

+ Ngành ngôn ngữ Anh: 29 chỉ tiêu.

+ Ngành ngôn ngữ Nga: 27 chỉ tiêu.

+ Ngành ngôn ngữ Trung Quốc: 17 chỉ tiêu.

Trường Đại học Thông tin liên lạc còn 20 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và 20 ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, tuyển đến 15/9. Điểm xét tuyển là 19,5.

Thí sinh có thể đăng ký xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp A00, A01, C01 và X06, hoặc dùng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM.

Học viện Hậu cần cũng thông báo tuyển bổ sung hơn 240 sinh viên cho ba ngành Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135), Kỹ thuật xây dựng (69). Thời gian nhận hồ sơ đến 14/9.

4 tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), X06 (Toán, Lý, Tin).

Điểm sàn nhận hồ sơ xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 18/30, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM lần lượt là 74/150 và 603/1200. Tất cả sau đó được quy đổi về thang 30.

Các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2002, nhưng đến năm 2017-2021 thì dừng, nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức.

Năm 2025, 13 trường quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với tổng cộng hơn 3.200 chỉ tiêu, trong đó Học viện Kỹ thuật quân sự có 755 chỉ tiêu, Học viện Hậu cần 460 chỉ tiêu, Học viện Quân y 630 chỉ tiêu, và Học viện Khoa học Quân sự 250 chỉ tiêu. Một số trường khác như Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan thông tin cũng được giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự từ năm 2025.