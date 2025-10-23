Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bà Nguyễn Thị Kim Loan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc khu vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

z7146690713467-a16b9ed217344c072c9c0fd19d32a79d-6530.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Loan (áo đỏ) - tân Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc.

Ngày 23/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) đặc khu Phú Quốc khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu tán thành bầu bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc khu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tỷ lệ phiếu đồng ý hơn 93,7%).

Bà Nguyễn Thị Kim Loan sinh năm 1979, quê Phú Quốc (An Giang), có trình độ Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm tiếng Anh. Bà Loan cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại phiên họp, HĐND đặc khu Phú Quốc đã thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính; biên chế cán bộ, công chức, viên chức...

Nhật Huy
