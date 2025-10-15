Ba đột phá chiến lược của Thủ tướng

TP - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đoàn kết, chung sức vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm đồng hành cùng dân tộc. Ông gửi gắm 3 thông điệp lớn và nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, doanh nhân thông minh”.

Ba thông điệp quan trọng từ Thủ tướng

Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, Thủ tướng đưa ra 3 thông điệp chính tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Theo đó, thông điệp thứ nhất nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, thuận lợi hay khó khăn, họ đều thể hiện tinh thần yêu nước, kiên cường, khát vọng vươn lên, đóng góp to lớn cho kháng chiến, kiến quốc, phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã bứt phá mạnh mẽ: từ chỗ chỉ có các xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, nay đã hình thành gần 1 triệu doanh nghiệp (98% là tư nhân), trên 33.000 HTX kiểu mới và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả trong giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội cao.

“Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia”. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thông điệp thứ hai được người đứng đầu Chính phủ truyền tải, là Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Trọng tâm là xây dựng thể chế, pháp luật minh bạch; kiến tạo môi trường thuận lợi, công bằng cho mọi thành phần kinh tế; giảm thủ tục, chi phí và rào cản kinh doanh; đồng thời, tăng cường năng lực điều hành, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác công - tư, trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Một trọng tâm khác là phát triển hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số…, nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Song song, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt ngành, lĩnh vực then chốt; khuyến khích doanh nghiệp nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn vươn tầm quốc tế, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu và hình thành các tập đoàn đa quốc gia.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Quốc hội ban hành Nghị quyết 198; Chính phủ ban hành Nghị quyết 138. Đây đều là những quyết sách khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Thông điệp thứ ba, bước vào kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, thống nhất nhận thức rằng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong, là những “chiến sĩ” kiên cường trên mặt trận kinh tế; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và có hành động quyết liệt, mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Chính phủ cam kết sát cánh, chia sẻ, đồng hành

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới tư duy, tầm nhìn; hành động quyết liệt; khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công - tư; vận dụng linh hoạt các mô hình như “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”.

Xưởng lắp ráp và hoàn thiện xe tại nhà máy ô tô VinFast Ảnh: VinFast

Cùng với đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, đặc biệt ở các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn mới của các thị trường quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mong muốn và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành với Đảng, Nhà nước, chung tay thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quyết sách phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Ông đề nghị doanh nghiệp cùng Chính phủ, bộ ngành và địa phương đẩy mạnh ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh”, đồng thời tập trung triển khai các chương trình về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng nhân lực, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển”.

Các hiệp hội doanh nghiệp được đề nghị tăng vai trò hỗ trợ, tư vấn, phản biện chính sách. Doanh nghiệp FDI cần liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, chuyển từ tư duy “quản lý, cấm đoán” sang “kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”. Chính phủ cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững.