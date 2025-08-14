B Ray - Karik - BigDaddy và những lần "oan gia ngõ hẹp" với JustaTee

Anh Trai “Say Hi” mùa 2 gây bất ngờ khi quy tụ bộ ba huấn luyện viên Rap Việt đình đám: B Ray, Karik và BigDaddy. Đáng chú ý, cả ba nam rapper đều có những lần "oan gia ngõ hẹp" với giám đốc âm nhạc JustaTee khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả.

Sự hội tụ của bộ ba huấn luyện viên Rap Việt gây sốt.

"Cặp bài trùng" B Ray - Karik từng khiến "anh trai thứ 31" JustaTee mất ngủ chỉ vì một bình luận vui tay trên mạng xã hội. Cụ thể, trong một bài đăng của Karik nhắc nhở mọi người dành nhiều thời gian bên người thân yêu, JustaTee đã để lại bình luận "khịa" vì nam rapper hay hẹn suông. Kết quả, B Ray và Karik đã ngay lập tức kéo nhau sang "quậy bung nóc" nhà JustaTee ngay trong đêm khiến nam ca/nhạc sĩ "bất lực". Sự hội ngộ của bộ đôi rapper tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến netizen lo ngại giám đốc âm nhạc JustaTee sẽ mất ngủ dài dài.

B Ray hài hước “thả kèo” với JustaTee, tuyên bố sẵn sàng sang "quậy" nếu đàn anh gật đầu.

JustaTee "nhức đầu" với team Underdog. B Ray "dỗi nhẹ" đàn anh vì mùa 1 quên mời mình.

Trái với B Ray và Karik là hai người tạo "kiếp nạn", BigDaddy thường xuyên trở thành "nạn nhân" của JustaTee. Chủ nhân hit Mượn Rượu Tỏ Tình từng chia sẻ lý do làm rapper là vì bạn thân tắt báo thức: "Ngày xưa anh học khoa diễn xuất, học rất là chăm. Khi ở cùng với JustaTee, Tee hay làm nhạc đến khoảng 7 giờ. Đến giờ anh đi học, chuông mà kêu là Tee tắt đi, anh mở mắt dậy đã là 12 giờ trưa rồi". Bên cạnh việc "đào lại" những meme khi xưa, người hâm mộ còn bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn của JustaTee và bộ ba rapper khi luôn xuất hiện ủng hộ nhau trong những dịp quan trọng.

BigDaddy hài hước tiết lộ lý do bỏ nghề diễn xuất làm rapper. Nguồn clip: @rapvietmusic.official.

BigDaddy "dỗi" bạn thân vì thấy hộp quà của mình nằm cạnh... sọt rác. Nguồn clip: @bigdaddy.official.

Với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên các sân khấu underground, ba nam rapper Karik, B Ray và BigDaddy được kỳ vọng sẽ đem đến Anh Trai "Say Hi" 2025 những trận rap battle thật bùng nổ. Nhiều khán giả còn háo hức mong đợi phần thể hiện của các huấn luyện viên Rap Việt khi lấn sân sang ca hát và vũ đạo. Sau khi lục tìm tư liệu về những lần "công phá sàn nhảy" của bộ ba rapper, netizen chỉ biết cười "bất lực", đặt "ngôi sao hy vọng" chiến thắng phần thi nhảy vào "anh trai" Karik, đồng thời chờ sự bứt phá kỹ năng vũ đạo của Karik và B Ray.