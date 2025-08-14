Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

B Ray - Karik - BigDaddy và những lần "oan gia ngõ hẹp" với JustaTee

Bảo Trâm - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Màn tái hợp của bộ ba huấn luyện viên Rap Việt B Ray - Karik - BigDaddy và giám đốc âm nhạc JustaTee khiến netizen thích thú "đào lại" loạt meme hài hước: BigDaddy dỗi nhẹ, B Ray - Karik "quậy bung nóc" nhà JustaTee.

Anh Trai “Say Hi” mùa 2 gây bất ngờ khi quy tụ bộ ba huấn luyện viên Rap Việt đình đám: B Ray, Karik và BigDaddy. Đáng chú ý, cả ba nam rapper đều có những lần "oan gia ngõ hẹp" với giám đốc âm nhạc JustaTee khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-13t234509697.jpg
Sự hội tụ của bộ ba huấn luyện viên Rap Việt gây sốt.

"Cặp bài trùng" B Ray - Karik từng khiến "anh trai thứ 31" JustaTee mất ngủ chỉ vì một bình luận vui tay trên mạng xã hội. Cụ thể, trong một bài đăng của Karik nhắc nhở mọi người dành nhiều thời gian bên người thân yêu, JustaTee đã để lại bình luận "khịa" vì nam rapper hay hẹn suông. Kết quả, B Ray và Karik đã ngay lập tức kéo nhau sang "quậy bung nóc" nhà JustaTee ngay trong đêm khiến nam ca/nhạc sĩ "bất lực". Sự hội ngộ của bộ đôi rapper tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến netizen lo ngại giám đốc âm nhạc JustaTee sẽ mất ngủ dài dài.

hit-maker-1.jpg
B Ray hài hước “thả kèo” với JustaTee, tuyên bố sẵn sàng sang "quậy" nếu đàn anh gật đầu.
hit-maker-2.jpg
JustaTee "nhức đầu" với team Underdog. B Ray "dỗi nhẹ" đàn anh vì mùa 1 quên mời mình.

Trái với B Ray và Karik là hai người tạo "kiếp nạn", BigDaddy thường xuyên trở thành "nạn nhân" của JustaTee. Chủ nhân hit Mượn Rượu Tỏ Tình từng chia sẻ lý do làm rapper là vì bạn thân tắt báo thức: "Ngày xưa anh học khoa diễn xuất, học rất là chăm. Khi ở cùng với JustaTee, Tee hay làm nhạc đến khoảng 7 giờ. Đến giờ anh đi học, chuông mà kêu là Tee tắt đi, anh mở mắt dậy đã là 12 giờ trưa rồi". Bên cạnh việc "đào lại" những meme khi xưa, người hâm mộ còn bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn của JustaTee và bộ ba rapper khi luôn xuất hiện ủng hộ nhau trong những dịp quan trọng.

BigDaddy hài hước tiết lộ lý do bỏ nghề diễn xuất làm rapper. Nguồn clip: @rapvietmusic.official.
BigDaddy "dỗi" bạn thân vì thấy hộp quà của mình nằm cạnh... sọt rác. Nguồn clip: @bigdaddy.official.

Với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên các sân khấu underground, ba nam rapper Karik, B Ray và BigDaddy được kỳ vọng sẽ đem đến Anh Trai "Say Hi" 2025 những trận rap battle thật bùng nổ. Nhiều khán giả còn háo hức mong đợi phần thể hiện của các huấn luyện viên Rap Việt khi lấn sân sang ca hát và vũ đạo. Sau khi lục tìm tư liệu về những lần "công phá sàn nhảy" của bộ ba rapper, netizen chỉ biết cười "bất lực", đặt "ngôi sao hy vọng" chiến thắng phần thi nhảy vào "anh trai" Karik, đồng thời chờ sự bứt phá kỹ năng vũ đạo của Karik và B Ray.

Màn "dance battle" của ba nam rapper khiến netizen "cười lăn cười bò". Nguồn clip: VieTalents.
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Bảo Trâm - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Anh Trai Say Hi mùa 2 #B Ray #Karik #JustaTee #BigDaddy #kiếp nạn #meme #oan gia ngõ hẹp #huấn luyện viên Rap Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục