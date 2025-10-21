Anh Trịnh Minh Quang được chỉ định làm Bí thư Đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TPO - Ngày 21/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Trịnh Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I.

Bà Hà Thị Nga và các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, toàn diện với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, thiết thực, từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội tại nhiều địa phương, đến phong trào sáng tạo gắn với chuyển đổi số và xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cũng được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng, tham gia.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đạt được thời gian qua.

Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng, lối sống cho đoàn viên, tổ chức hiệu quả các hoạt động sinh hoạt chuyên đề và phát huy những tính năng phù hợp của không gian mạng để tham gia tốt hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên trong chi đoàn.

Cùng với đó, các phong trào thanh niên đã được triển khai ngày càng sâu rộng, có sức lan tỏa, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị của cơ quan. Việc phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp được phát huy.

Các chi đoàn đã thực hiện rất tốt các giải pháp trong công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng thông qua nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tham gia góp đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các các văn kiện của tổ chức Đảng…

Trong thời gian tới, bà Hà Thị Nga yêu cầu, Ban Chấp hành cần sớm cụ thể hóa và tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch để thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I.

Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên; tích cực trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, của đoàn cấp trên phát động.

Đặc biệt cần xác định, đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong trong triển khai phong trào bình dân học vụ số, triển khai đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt đó là triển khai hiệu quả nền tảng Mặt trận số; đóng góp tích cực vào xây dựng văn hóa công sở…

Bà Nga mong muốn, Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tăng cường các hoạt động để nắm bắt tình hình ở cơ sở, từ đó tạo nền tảng để tham mưu nội dung các văn bản hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, Bí thư và 2 Phó Bí thư.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.