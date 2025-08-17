Anh Trai “Say Hi” mùa 2: Vũ Cát Tường tái ngộ NEGAV, fan lập tức nhớ “đêm kinh hoàng”

HHTO - Nhiều HiMom, HiDad (fan chương trình Anh Trai “Say Hi”) bất ngờ “đào” lại khoảnh khắc được gọi vui là “đêm kinh hoàng của làng nhạc Việt” với sự góp mặt của NEGAV, HURRYKNG và producer Kewtiie, đồng thời háo hức chờ xem phản ứng của Vũ Cát Tường. Ở một diễn biến khác, Ryn Lee bất ngờ “quay xe”, khen anh trai Quang Hùng MasterD ngày càng nhảy đẹp.

Sau khi dàn 30 Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức lộ diện, không khí nóng dần lên với những thông tin, hình ảnh về lịch trình quay hình cho vòng đấu Liên quân. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, đông đảo HiMom, HiDad hào hứng "đào" lại loạt tình huống "oan gia ngõ hẹp" giữa các nghệ sĩ của cả hai mùa.

Một đoạn clip trong buổi livestream được netizen gọi vui là "đêm kinh hoàng của làng nhạc Việt" do các "anh trai" NEGAV, HURRYKNG và producer Kewtiie phát sóng vào tháng 3/2024 viral trở lại, thu hút nhiều lượt tương tác. Trong đó, các "anh trai" cùng cover bản hit Từng Là của ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường bằng "cả tính mạng", cosplay cả phong cách trình diễn khiến fan "quên luôn bản gốc".

Phiên bản ca khúc Từng Là hát theo sự luyến láy độc lạ khiến chính chủ không thể đánh bản quyền. Nguồn clip: @ginaduong_

Ở phần bình luận, các bạn fan thi nhau viết kịch bản cho màn hội ngộ của NEGAV và Vũ Cát Tường trong lần gặp nhau tại nhà chung:

"Cả nhóm quậy chung cuối cùng thằng út lãnh đủ"

"Mọi người trêu là Tường tham gia vì tính sổ với An (tên thật của NEGAV), ai có ngờ hai người chung team từ Live stage 1 - theo lời một khán giả từng có mặt tại trường quay"

"Mùa 2, khúc vào phòng mà Vũ Cát Tường mời NEGAV lên hát Từng Là cùng là tui cười xỉu nha"...

Trong khi đó, màn tự khai bị em trai chê nhảy như lăng quăng của Quang Hùng MasterD được tân binh Ryn Lee (Lê Quang Huy - em trai của Quang Hùng MasterD) nhắc lại ở hậu trường quay ATSH.

Dẫu vậy, sau một năm giọng ca Thủy Triều "say hi", Ryn Lee ngậm ngùi cho rằng bản thân sắp bị anh hai "chê ngược lại". Ryn Lee dành lời khen cho khả năng nhảy của Quang Hùng MasterD ngày càng "lên trình" và dự định sẽ về học hỏi thêm từ anh.

Nguồn clip: TikTok @cl.hotbiz

Không chỉ có những "mối duyên" bắt nguồn từ mùa đầu tiên, mới đây, "Anh trai" NICKY có màn tụ họp ăn uống cùng "Anh trai" mùa 2 - diễn viên Hải Nam.

Đáng chú ý, Hải Nam còn bất ngờ có màn "xin vía" và nhận được phản hồi gây sốc từ NICKY: "Top 30, loại đầu tiên". Nhiều khán giả nhanh chóng xác nhận sức mạnh "vía về sớm" của NICKY và phát tín hiệu cho Hải Nam: "Yeolan chỉ có nghe điện thoại thôi mà cũng rớt, này nhận vía còn nắm tay nữa thì khó nói", "Lấy cái vía Best Hit thôi, kệ mình nhắm mắt lấy luôn", "Xin vía mồm mép lanh lợi thôi chứ vía đi thi thì thôi"...

Nguồn clip: TikTok @ngohainam96

Diễn viên Hải Nam tiết lộ đã được NICKY truyền lại "công lực mồm mép". - Ảnh: FBNV