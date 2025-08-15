Anh Trai Say Hi mùa 2: Dàn tân binh CONGB, Sơn.K, Jasonlei mang đến làn gió mới

HHTO - Không chỉ sở hữu những gương mặt hàng đầu trong giới, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 còn quy tụ dàn "tân binh" bước ra từ các chương trình sống còn nổi tiếng như Boys Planet, Asia Super Young…

Sau thành công rực rỡ của mùa đầu tiên, Anh Trai "Say Hi" chính thức trở lại với mùa 2. NSX công bố Anh Trai "Say Hi" 2025 có chủ đề “Sức Mạnh Nguyên Bản - Rất Real Rất Riêng”, sẽ lên sóng vào tháng 9 ngay sau khi Em Xinh "Say Hi" kết thúc.

Mùa phát sóng mới nhất quy tụ cả những gương mặt kỳ cựu như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, BigDaddy, Karik, B Ray,... và những cái tên trẻ tiềm năng như CONGB, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Jasonlei và Đỗ Nam Sơn.

Dàn 30 "anh trai" hứa hẹn sẽ mang đến một mùa 2 "bùng nổ". Ảnh: BTC.

CONGB (Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000) từng tham gia Boys Planet 999 với tư cách thực tập sinh tự do. Dù phải dừng chân sớm ở Boys Planet, anh vẫn thu hút lượng fan K-Pop đáng kể nhờ ngoại hình chuẩn idol và thần thái biểu diễn cuốn hút. Trở về nước, CONGB phát hành MV pre-debut Em Đợi Anh Lâu Chưa và thu về hơn 1,2 triệu lượt xem (tính đến thời điểm hiện tại).

Những tưởng sẽ phát triển sự nghiệp solo, sau một thời gian im ắng, anh bất ngờ công bố tham gia thêm một show "sống còn" khác - Starlight Boys. Dù không "thành đoàn", anh vẫn gây dấu ấn mạnh mẽ.

CONGB gây ấn tượng với khán giả quốc tế bằng kỹ năng trình diễn, vũ đạo và giọng hát tốt. Ảnh: FBNV.

Dillan Hoàng Phan (từng sử dụng nghệ danh là Dillon, sinh năm 2000) sở hữu vẻ ngoài lai Việt - Mỹ cuốn hút. Trai đẹp Gen Z có giọng hát ấm. Dillan từng tham gia Asia Super Young (2023) và thân thiết với Gemini Hùng Huỳnh (người từng tham gia Anh Trai "Say Hi" năm ngoái). Dillan, CONGB và Nam Sơn cũng tham gia Starlight Boys. Tuy nhiên, Dillan dừng chân sớm, ít thời lượng lên hình và không gây được quá nhiều ấn tượng.

"Boy hướng nội" Dillan được kỳ vọng sẽ thể hiện nhiều hơn ở Anh Trai "Say Hi". Ảnh: FBNV.

Sơn.K (Lê Hồng Sơn, sinh năm 2001) là "gà nhà" DreamS Entertainment - công ty quản lý "anh trai" JSOL và "em xinh" Hoàng Duyên. Anh từng hợp tác cùng Hoàng Duyên trong ca khúc She Never Cries và đồng sáng tác với JSOL trong Bản Tin Dự Báo Trời Có Mưa. Những "gạch đầu dòng" trên là lợi thế, Sơn.K được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa những kinh nghiệm này khi tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Nhận được sự cổ vũ từ "tiền bối" JSOL, Sơn.K được nhiều khán giả đặt "ngôi sao hy vọng". Ảnh: FBNV.

Jasonlei (Lê Hồ Phước Thịnh, sinh năm 2003) là em út của C Mazor (cùng công ty với "em xinh" Orange), hiện là sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Anh sở hữu giọng hát ấm, khả năng sáng tác và nhảy tốt.

Jasonlei cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như Nụ Cười Không Vui, Rực Rỡ Việt Nam... Nam ca sĩ còn đồng sáng tác demo Cách Điệu - ca khúc được team Bích Phương chọn tại Livestage 4 Em Xinh "Say Hi". Với tính cách hài hước "tẻn tẻn", anh được dự đoán sẽ là "nam châm hút fan" khi góp mặt trong Anh Trai "Say Hi".

Giao diện "bạn trai nhà bên" của Jasonlei khiến các Hi Mom "rung rinh". Ảnh: FBNV.

Đỗ Nam Sơn (sinh năm 2007) là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong dàn "Anh trai". Nam Sơn từng đạt hạng 4 tại show Hàn Quốc Fan Pick do MBC M+ sản xuất và chính thức ra mắt trong nhóm nhạc đa quốc tịch PICKUS. Tại Fan Pick, Nam Sơn gây ấn tượng với chất giọng vững và khả năng làm chủ sân khấu dù khi đó anh mới 16 tuổi.

Là 1 trong 3 thí sinh Việt Nam tham gia Starlight Boys, Nam Sơn gây tiếc nuối khi dừng chân ở tập 9 của chương trình. Hiện tại, "em út" trực thuộc Big Arts Entertainment và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đàn anh Tăng Duy Tân - người đang giữ vai trò giám đốc sản xuất của công ty.