Ai là nhạc sĩ có 9 ca khúc đồng loạt lọt Top Trending YouTube?

HHTO - Là "phù thủy âm nhạc" đứng sau thành công của nhiều ca khúc, Hứa Kim Tuyền liên tục tạo hit khi có tới 9 sản phẩm cùng lúc lọt Top Trending YouTube.

Năm 2025 đã đánh dấu phong độ ổn định của Hứa Kim Tuyền với loạt sản phẩm thành công. Trong suốt một tháng, tên của anh liên tục xuất hiện trên Top Trending YouTube. Hứa Kim Tuyền có tới 9 ca khúc cùng lúc lọt vào Trending của YouTube Music, nổi bật như Cách (Yêu Đúng) Điệu, Kho Báu, Ướt Lòng... Trước thành công này, anh bày tỏ sự cảm kích: "Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ đến từ các bạn khán giả. Hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ những bài hát mới trên các nền tảng nha".

Hứa Kim Tuyền là người đứng sau hàng loạt hit của Văn Mai Hương, S(TRONG), Orange. Ảnh: FBNV.

Hứa Kim Tuyền đã góp phần tạo nên thành công của những ca khúc trending trong Em Xinh "Say Hi" Chung kết 1 như Chu Kỳ Mới (Bích Phương), Lội Ngược Dòng (Orange), Ái Kỷ (Lâm Bảo Ngọc)... Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ còn đồng hành cùng Văn Mai Hương trong ca khúc Ướt Lòng đầy cảm xúc. Các sản phẩm đều đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đánh dấu sự trở lại và chuyển mình của nhiều nghệ sĩ Việt.

Nhạc sĩ 9X đồng hành cùng 3 "em xinh" ở phần thi solo. Ảnh: BTC.

Hứa Kim Tuyền cũng "phù phép" cho Kho Báu - bản hit mới của "anh tài" S(TRONG) Trọng Hiếu. Với màu sắc hoài niệm của thập niên 2000, ca khúc nhanh chóng giúp nam ca sĩ tạo dấu ấn mạnh mẽ sau nhiều năm hoạt động.

Ngày 17/8, Trọng Hiếu công bố thành tích "all-kill" khi Kho Báu chiếm vị trí số 1 ở hầu hết các bảng xếp hạng nhạc số uy tín tại Việt Nam như Làn Sóng Xanh, The Official Chart Vietnam, Billboard Top Vietnamese Song, Spotify, Apple Music,... Không dừng lại ở đó, anh còn tung thêm 3 phiên bản kết hợp cùng Rhymastic, Tuimi và Nicky.

Sau 6 ngày ra mắt, phiên bản Kho Báu của S(TRONG) và Rhymastic đã vượt 1,6 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến 20/8). Đây là con số ấn tượng với một phiên bản mới của ca khúc vốn đã được ra mắt trước đó một tháng.

Hứa Kim Tuyền khẳng định danh xưng "phù thủy âm nhạc" khi góp phần tạo nên sự trở lại thành công của S(TRONG). Ảnh: FBNV.

Ngay sau khi Live Stage 4 của Em Xinh "Say Hi" lên sóng, ca khúc Cách (Yêu Đúng) Điệu do Hứa Kim Tuyền sáng tác cho đội Bích Phương nhanh chóng "gây bão". Câu hát "Anh ơi cố lên, 1 2 1 2" được nhiều bạn trẻ sử dụng. Lấy cảm hứng từ những cung bậc tình yêu tuổi trẻ, nhạc sĩ 9X và các "em xinh" đã tạo nên một sản phẩm với giai điệu, câu từ bắt tai.

Tiết mục của đội Bích Phương được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Ảnh: BTC.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sinh năm 1995, là tác giả đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám như Ước Mơ Của Mẹ, Sài Gòn Đau Lòng Quá, Hai Mươi Hai... Từ một nhạc sĩ trẻ, anh dần chứng minh được năng lực bằng sự linh hoạt và đa dạng trong sáng tác.

Ở một số dự án gần đây, nam nhạc sĩ tiếp tục sử dụng nghệ danh J4rdin. Đây là cái tên từng gắn liền với Hứa Kim Tuyền tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, khiến nhiều khán giả đặt cho anh biệt danh "Chị Đẹp thứ 31".

Tiết lộ với Hoa Học Trò Online, Hứa Kim Tuyền cho biết: “Tuy các dự án ra mắt gần nhau, nhưng quá trình chuẩn bị đã trải dài trong suốt 1 năm qua. Ví dụ, bài hát "Chu Kỳ Mới" là bản demo đã được tôi và ca sĩ Bích Phương ấp ủ từ lâu. "Ướt Lòng" và "Kho Báu" cũng đã được hoàn thành từ vài tháng trước. Một số ca khúc khác như "Cách (yêu đúng) Điệu" hay "Ái Kỷ", tôi nhận được đề bài vào phút chót, phải sáng tác gấp cùng các đồng đội để kịp tiến độ tham gia chương trình Em xinh "Say hi" của các nghệ sĩ”.