“A Little More” của Ed Sheeran: Âm nhạc không quá phô trương nhưng cảm xúc vỡ òa

HHTO - "A Little More” không chỉ là một bài hát nhẹ nhàng mà còn là màn tái hợp hài hước và sâu sắc giữa Ed Sheeran và Rupert Grint. Với MV ấn tượng chứa đựng nhiều chi tiết, ca khúc trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trước thềm phát hành album "Play".

Ngày 7/8, Ed Sheeran phát hành single A Little More, đánh dấu một màn mở đầu ấn tượng cho album Play, dự kiến lên kệ ngày 12/9. Bài hát là kết quả hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi như DAVE, Blake Slatkin, Cirkut và Johnny McDaid với phần phối khí được nhào nặn kỳ công bởi Blake Slatkin và Cirkut.

MV chính thức của ca khúc A Little More.

Phần giai điệu ca khúc mang hơi hướng Pop pha chút âm hưởng Soul, nhịp điệu vừa đủ để người nghe lắc lư nhưng vẫn truyền tải cảm xúc dồn nén trong từng câu hát. Những đoạn điệp khúc lặp lại câu “Every day I hate you just a little more” (tạm dịch: Mỗi ngày anh đều ghét em hơn một chút) không chỉ gây ấn tượng mạnh mà còn dễ dàng ở lại trong đầu người nghe sau vài lần thưởng thức.

Giai điệu bài hát mang sắc Soul nhẹ pha với Pop tinh tế.

A Little More đã có khởi đầu ấn tượng khi lọt Top 40 toàn cầu trên Spotify trong ngày đầu tiên, với khoảng 2,2 triệu lượt nghe. Trên Official Trending Chart, ca khúc hạ cánh ở vị trí số 1, thể hiện sức hút mạnh mẽ và sự kỳ vọng lớn từ người nghe toàn thế giới.

A Little More mở màn với thứ hạng ấn tượng trên các BXH.

Điểm sáng khác của A Little More chính là MV với sự xuất hiện của Rupert Grint - nam diễn viên thủ vai Ron Weasley trong loạt phim ăn khách Harry Potter. Anh đã từng khiến người hâm mộ thích thú với màn “ám ảnh” Ed Sheeran trong MV Lego House cách đây 13 năm.

Cặp “sinh đôi” đã từng hợp tác trong dự án Lego House.

Trong lần tái hợp ở A Little More, Rupert Grint hóa thân thành một cựu fan cuồng của Ed Sheeran, đang nỗ lực trở lại với cuộc sống bình thường và chờ đợi một tương lai giản dị nơi lễ đường. Thế nhưng, khi anh nhẹ nhàng vén khăn voan của cô dâu, khung cảnh bỗng xoay chuyển bất ngờ: người đứng trước mặt không ai khác chính là Ed Sheeran trong bộ váy cưới trắng tinh, nở nụ cười đầy tinh nghịch. Khoảnh khắc ấy vừa hài hước vừa kỳ quái, như một cú twist sáng tạo khiến khán giả không khỏi bật cười.

“Chú rể” Rupert Grint cùng “cô dâu” Ed Sheeran trong MV A Little More.

A Little More không hẳn là một bản tình ca buồn hay một lời trách móc nặng nề. Đúng hơn, nó giống như cách Ed Sheeran tự giải phóng mình khỏi một mối quan hệ độc hại: vừa thành thật, lại vừa có chút châm biếm. Chính sự pha trộn này khiến A Little More trở thành một dấu ấn thú vị trong sự nghiệp của anh, khiến người hâm mộ thêm phần chờ mong về album Play sắp tới.