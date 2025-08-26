Á hậu Siêu quốc gia nhận trái đắng khi từ bỏ danh hiệu

TPO - Từ bỏ danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 để thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 nhưng người đẹp Praew Praewwanich Ruangthong tiếp tục về nhì khiến nhiều người tiếc nuối.