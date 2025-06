6 em xinh nhận cái kết buồn

TPO - Sau Live Stage 3 (sân khấu trình diễn thứ 3), đội Bích Phương, dẫn đến cái kết buồn cho các "Em xinh" Ngô Lan Hương, Yeolan và Hoàng Duyên.

Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy, Hoàng Duyên và LyLy là những Em xinh phải dừng bước sau Live Stage 3. Đây là kết quả sau trận chiến của 4 đội, do 52Hz, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Miu Lê làm đội trưởng. "Team" 52Hz là đội duy nhất chiến thắng, giúp tất cả thành viên đi tiếp. Trong khi đó, các Em xinh của 3 đội còn lại phải rơi vào cuộc chiến cân não để sinh tồn.

Trong 6 Em xinh bị loại, Chi Xê là cái tên gây bất ngờ. Chi Xê góp mặt trong tiết mục Hề của đội Phương Mỹ Chi. Giọng ca sinh năm 1999 đã tỏa sáng, khẳng định bản thân sau 2 sân khấu mờ nhạt. Hiệu ứng của tiết mục Hề ở trong và ngoài game show Em xinh say hi cũng khá ấn tượng.

Dù vậy, Chi Xê không được khán giả bình chọn nhiều. Đây là cái kết của việc Chi Xê khởi đầu chậm chạp ở Em xinh, do đó sớm bị bỏ lại phía sau và sự tỏa sáng ở Live Stage 3 là không đủ để kéo lại.

Tương tự Chi Xê, Hoàng Duyên cũng bứt phá ở Live Stage 3, được Bích Phương giao trọng trách thủ lĩnh của đội hình 2. Tiết mục của Hoàng Duyên và đồng đội thậm chí đứng đầu lượt diễn 2 của Live Stage 3 nhưng không đủ để cứu giọng ca này thoát khỏi nhóm bị loại.

Thất bại của Ngô Lan Hương, Yeolan, Danmy và Lyly không bất ngờ. Những cái tên này mờ nhạt từ khi Em xinh say hi lên sóng. Ở Live Stage 3, Ngô Lan Hương và Yeolan nằm trong đội hình trình diễn ca khúc Red Flag, kém ấn tượng nhất ở lượt một. Damny và LyLy hiện diện trong đội hình biểu diễn ca khúc We Beling Together của đội Miu Lê cũng không để lại dấu ấn.

Em xinh say hi mùa một đã phát sóng tập thứ 5. Game show nhanh chóng thống trị đường đua thịnh hành trên YouTube. Các sản phẩm âm nhạc từ Em xinh say hi cũng thống trị tuyệt đối trên đường đua âm nhạc thịnh hành.

Sau chặng khởi đầu, khán giả đã định hình những Em xinh nổi trội nhất của game show. 52Hz, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Orange là dàn "ngựa chiến" của chương trình đang phủ sóng trên mạng xã hội.