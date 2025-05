Hàng trăm fan xếp hàng chờ Phương Mỹ Chi, Pháo và 28 em xinh

TPO - Hàng trăm khán giả xếp hàng dài tại trung tâm thương mại ở TPHCM để chào đón dàn nghệ sĩ nữ của Em xinh say hi. Show thực tế gây chú ý với dàn thí sinh như Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Pháo, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên…

Ngày 14/5, 28 nghệ sĩ nữ của chương trình Em xinh say hi ra mắt khán giả tại trung tâm thương mại (TTTM) ở TPHCM. Show Em xinh chung đơn vị sản xuất của Anh trai say hi. Đại điện nhà sản xuất cho biết format chương trình tương tự show Anh trai, tiếp tục tạo ra những ca khúc mới 100%, kết hợp khả năng ca hát, sáng tác và trình diễn của nghệ sĩ nữ.

Tham dự chương trình có Bà Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Khu vực miền Nam, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao TPHCM.

Bà Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhận định chương trình Em xinh say hi đúng hướng với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Bà kỳ vọng chương trình trở thành môi trường phát hiện, phát triển nghệ sĩ tài năng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đóng vai trò MC tại lễ ra mắt 30 em xinh. Cô kết nối 30 nghệ sĩ với khán giả, truyền thông.

Bích Phương được Lương Thùy Linh mời lên chia sẻ trước tiên. Giọng ca Bùa yêu nói cô là em xinh "già nhất" dàn nghệ sĩ. "Tôi lo lắng, nhưng sau Live stage 1, tôi thấy đây là lợi thế vì luôn được các em xinh chào đón, tôn trọng. Tôi chọn đúng nơi để đến và có thêm nhiều chị em", Bích Phương nói.

Em xinh say hi là show thực tế hiếm hoi Phương Ly tham gia. Giọng ca Anh là ngoại lệ của em nói cô thi Em xinh để tiếp cận fan nhiều hơn. "Tôi là người hướng nội, thường về nhà ngay khi hết đêm diễn", nữ ca sĩ nói.

Khi Bích Phương trêu "chị già nhất, Ly già thứ hai", nữ ca sĩ nói cô không lo lắng tuổi tác vì cảm thấy tâm hồn luôn trẻ trung, tự xem bản thân là "em bé".

"Em xinh" gây chú ý nhất buổi ra mắt là Tiên Tiên. Trong trailer, Trấn Thành hài hước nói nữ nghệ sĩ "đi nhầm chương trình" do theo đuổi phong cách tomboy. Tại buổi ra mắt, tác giả bản hit My Everything mặc đơn giản, không son phấn trước dàn em xinh trang điểm kỹ.

"Tôi bước vào và được fan gọi là 'em xinh' Tiên Tiên. Một phụ huynh sau đó nói 'Vậy cũng khen xinh'. Tôi xin phép đến với chương trình bằng âm nhạc, tôi không xinh cũng được. Tôi muốn tranh thủ lúc còn trẻ, không để đến lúc bị gọi là Bà ngoại xinh say hi hay Bà dì xinh say hi", Tiên Tiên nói.

Phương Mỹ Chi ngồi cạnh bênh vực Tiên Tiên. Với tiêu chí "Tôi đến đây để thuyết phục khán giả tôi đẹp, đúng với tiêu chí em xinh", giọng ca Vũ trụ có anh cho biết xinh không chỉ thể hiện bề ngoài mà còn vẻ đẹp tâm hồn.

"Các chị em đến đây không chỉ xinh ở bên ngoài mà còn là vẻ đẹp bên trong. Chúng ta thể hiện vẻ đấy qua chương trình. Nhưng chị tin em, chị xinh mà", Phương Mỹ Chi nói.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hàng trăm khán giả xếp hàng vài trăm mét tại trung tâm thương mại để chờ dàn em xinh. Nhiều khán giả thể hiện cảm xúc khi có cơ hội gặp thần tượng. "Tôi mong Tiên Tiên trong Em xinh là phiên bản hoàn toàn mới. Tôi háo hức được thấy sự thay đổi đó", Minh Anh (20 tuổi, TPHCM) chia sẻ.

Sau năm 2024 lan tỏa năng lượng nam, nhà sản xuất ra mắt show Em xinh say hi, mong muốn năng lượng nữ tỏa sáng. 30 nghệ sĩ tranh tài tại Em xinh gồm Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, DANMY, Saabirose, Pháo, Hoàng Duyên, Liu Grace, MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Han Sara, Ánh Sáng, Yeolan, LyHan, Mỹ Mỹ, Lamoon, Muộii, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Miu Lê, 52Hz, Orange, Juky San, Phương Ly, và Bích Phương.