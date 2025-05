Thái Hòa đóng vai không tặc, dựa trên vụ cướp máy bay ở Việt Nam

TPO - Thái Hòa tiếp tục có thêm dự án điện ảnh sau thành công của "Địa đạo". Anh tái ngộ Kaity Nguyễn trên màn ảnh rộng sau 6 năm, kể từ "Hồn papa da con gái" (2019).

Ngày 12/5, nhà sản xuất tung poster và trailer dài 30 giây của Tử chiến trên không. Bộ phim khai thác đề tài không tặc, những pha rượt đuổi và đấu trí căng não giữa lực lượng chức năng và những tên cướp giữa không trung.

Đại diện nhà sản xuất cho biết phim hành động lấy ý tưởng từ các sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam. Dự án do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy sản xuất, Lê Nhật Quang là đạo diễn.

Trailer dài 30 giây cho thấy Tử chiến trên không lấy bối cảnh gần như xuyên suốt trên máy bay. Lúc tiếp viên rời vị trí ghế an toàn, chuẩn bị phục vụ hành khách sau khi máy bay đạt độ cao ổn định, khung cảnh hỗn loạn ập đến.

Khoảnh khắc đèn báo bật sáng, thông báo an toàn vang lên lại là tín hiệu mở màn chuỗi sự kiện nghẹt thở ập đến chuyến bay định mệnh. Cách đạo diễn chọn tông màu nóng suốt trailer mang lại cảm giác ngột ngạt, bí bách cho người xem.

Hình ảnh tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn đóng) bị uy hiếp, không tặc (Thái Hòa đảm nhận) người đầy máu, cầm dao nhọn uy hiếp hành khách gây chú ý nhất trailer. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa hai ngôi sao phòng vé sau 6 năm kể từ Hồn papa da con gái (2019).

Là một trong những diễn viên trẻ thực lực, Kaity Nguyễn được khán giả kỳ vọng làm nên chuyện ở bộ phim hành động, đấu trí. Cô phải nỗ lực lấy lại hình tượng với vai diễn tiếp viên hàng không trên chuyến bay định mệnh, sau bộ phim thiếu đột phá Yêu nhầm bạn thân ra rạp dịp Tết.

Thái Hòa trở lại vai phản diện sau vai chính Bảy Theo trong Địa đạo. Nam diễn viên được nhận xét diễn tròn vai đội trưởng du kích hoạt động bí mật tại địa đạo Củ Chi. Thành tích phòng vé 170 tỷ đồng của Địa đạo giúp Thái Hòa lấy lại phong độ sau cú ngã ngựa Cái giá của hạnh phúc (2024).

Thái Hòa hoạt động mạnh sau Địa đạo. Vai diễn của Ma Dong Seok trong bộ phim Holy Night: Đội săn quỷ đang chiếu ngoài rạp Việt do Thái Hòa lồng tiếng. Sắp tới, Thái Hòa trở lại phim truyền hình Cuộc chiến hạ lưu, đóng cùng Lê Phương.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Thái Hòa tự nhận khó tính, "đã kiếm đủ" nên không chọn phim chạy theo doanh thu. "Nếu ai đến đặt vấn đề doanh thu, tôi sẽ không hợp tác với họ", Thái Hòa khẳng định.

Đại diện nhà sản xuất cho biết Tử chiến trên không mượn ý tưởng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân chỉ đạo diễn xuất, đảm bảo cho tính chân thực của chất liệu lịch sử và tư liệu an ninh hàng không, góp phần tái hiện câu chuyện.

Nhà sản xuất mong Tử chiến trên không là cơ hội giúp khán giả hiểu thêm lịch sử ít người biết về ngành hàng không Việt Nam từng đối đầu âm mưu không tặc tinh vi, từ đó làm nên trận tử chiến anh hùng trên bầu trời.