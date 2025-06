Màn lật kèo ở Em xinh

TPO - Trong tiết mục của đội Tấm khiên, Lâm Bảo Ngọc bừng hát khi được hát thể loại Ballad sở trường, trong khi phần còn lại đều bị lu mờ.

Sau tập 2 của Em xinh say hi, tranh cãi xảy ra trên mạng xã hội về chuyện đúng/sai, khi đội Tấm khiên với các thành viên là LyLy, Lâm Bảo Ngọc, Liu Grace, Han Sara và Danmy quyết định mang lên sân khấu ca khúc Ballad. Tiếp đó, verse rap của Liu Grace khiến khán giả chia thành 2 ngả để tranh luận. Một nhóm khán giả nhận định Liu Grace thổi vào ca khúc màu sắc mới, trong khi nhóm ngược lại nói nữ rapper "phá bài".

Lựa chọn của LyLy bị bác bỏ

Trong tập 2 ở Em xinh, LyLy được chọn làm thủ lĩnh của đội Tấm khiên. Với cương vị của một đội trưởng và là thành viên có kinh nghiệm sáng tác, sản xuất tốt nhất, LyLy giữ trọng trách dàn dựng âm nhạc cho đội, từ chất liệu nắm trong tay là ca khúc Từng.

Bản gốc của Từng thuộc thể loại Ballad. Ban đầu, LyLy vạch ra ý tưởng phối mới ca khúc thành City Pop, nghĩa là phải thay đổi toàn diện từ tempo, bản phối và cách hát. Trên lý thuyết, City Pop là lựa chọn lý tưởng để biểu diễn sân khấu, nhất là khi trong đội của LyLy có 2 rapper.

LyLy làm ra demo để trình bày ý tưởng cho các thành viên trong đội. Song, Lâm Bảo Ngọc và Liu Grace phản đối. Giám đốc âm nhạc của Em xinh, JustaTee, cũng nhận định sẽ rủi ro nếu LyLy chọn City Pop. Trong các thành viên, Lâm Bảo Ngọc phản đối nhiều nhất. Trên sóng truyền hình, Lâm Bảo Ngọc nói muốn chọn Ballad vì dễ chạm đến cảm xúc khán giả.

Sau cùng, màn lật kèo xảy ra ở đội Tấm khiên và đội trưởng LyLy không thể bảo vệ định hướng âm nhạc từ đầu. Từng là ca khúc Ballad duy nhất được trình diễn ở tập 2 trong 6 đội.

Lâm Bảo Ngọc nhấn mạnh một điều, cô đã hát Ballad 7 năm. Với lợi thế về chất giọng, quãng giọng, Bảo Ngọc nổi trội hoàn toàn so với phần còn lại. Cô hát nhiều nhất, góp giọng ở các phân đoạn đắt nhất là cao trào cuối bài. Liu Grace là chất giọng tiếp theo nổi trội trong bài, khi đảm nhận một verse rap độc lập. Trong khi đó, LyLy, Han Sara và Danmy bị lu mờ.

Trong cuộc đấu giữa 6 đội ở tập 2 trên sân khấu Em xinh, Từng bị lu mờ trước sự bùng nổ của Run, Cầm kỳ thi họa và Đồng dao xinh giá. Tuy nhiên, bước ra khỏi chương trình, Từng đang gây sốt trên mạng xã hội vì những tranh cãi liên quan đến lựa chọn của LyLy, Lâm Bảo Ngọc và tranh luận về giọng rap Liu Grace.

Trên nền tảng Spotify, Từng là ca khúc có lượng người nghe trực tuyến tốt thứ 2 trong 6 tiết mục của tập 2. Sự lựa chọn của nhóm Tấm khiên khiến các cô gái nắm bất lợi về mình từ khi còn chưa bước ra sân khấu. Song, với chất nhạc Ballad, ca khúc có tiềm năng để được khán giả đại chúng nghe lâu dài ở các nền tảng trực tuyến.

Tranh cãi về Liu Grace

Trước Em xinh, Liu Grace được biết đến là thí sinh nổi bật của Rap Việt mùa 3. Đây là rapper nữ có cá tính mạnh mẽ bậc nhất Rap Việt. Do đó, khi đặt vào vai trò thực hiện một verse rap cho ca khúc Ballad như Từng, Liu Grace phải hoàn toàn "lột xác" để không lạc lõng với phần còn lại.

Verse rap của Liu Grace có thời lượng 25 giây. Cựu thí sinh Rap Việt chọn phương án viết ca từ dày, dồn flow nhiều nhịp ngay từ đầu. Nếu không đọc phụ đề, sẽ khó nghe trọn vẹn Liu Grace đang rap gì. Sự thay đổi lớn nhất của Liu Grace nằm ở chất giọng nhưng vẫn là màu giọng "baby voice" dễ nhận biết.

Liu Grace đã làm ra một verse rap đầu tư tốt về ca từ, bố cục, ý đồ chuyển giai điệu. Thứ tạo nên tranh cãi về verse rap của Liu Grace nằm ở chất giọng và flow. Với tính chất của Ballad, Từng nặng về cảm xúc, đưa khán giả vào nhịp điệu chậm rãi để cảm nhận âm nhạc và ca từ.

Khi Từng trôi đến verse rap của Liu Grace, sẽ có 2 kịch bản xảy ra. Có khán giả cảm nhận verse rap của Liu Grace giúp bài chuyển mạch cảm xúc, tăng thêm chiều sâu về ca từ. Trong khi đó, ý kiến ngược lại nhận định Liu Grace chỉ hay ở góc độ cá nhân. Còn đặt vào tổng thể tiết mục, Liu Grace tách biệt. Ở các cuộc tranh luận trên mạng, số đông ý kiến đang nghiêng về chuyện verse rap của Liu Grace không hợp.

Một bộ phận khán giả so sánh verse rap của Liu Grace với verse rap của Tage ở ca khúc Thi sĩ. Sự xuất hiện của Liu Grace và Tage có tính chất như nhau, khi phải viết đoạn rap trong tổng thể bài nhạc là Ballad. Sự khác biệt đến từ phần ca từ của Tage, gãy gọn, chuyển biến từ rap sang melodic rap mượt mà. Chất giọng của Tage cũng trầm ấm và dễ quyện vào các giọng hát hơn. Với Liu Grace, ngay từ đầu, khán giả đã dự đoán nữ rapper sẽ gặp khó với chất giọng như vậy.

Em xinh say hi là cuộc chơi âm nhạc khốc liệt, thay đổi từng vòng, do đó thúc đẩy nghệ sĩ cần phát triển toàn diện. Không chỉ Liu Grace, nhiều "em xinh" rơi vào thế khó ở cuộc chiến đầu tiên, khi phải làm những thứ trái sở trường. Những "em xinh" toàn năng, hoặc có khả năng thích nghi tốt sẽ có sức sinh tồn lớn nhất trong cuộc thi này. Còn những "em xinh" ít sự thích nghi sẽ khó tỏa sáng trong các tiết mục.