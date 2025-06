Showbiz 17/6: Trấn Thành 'đe dọa' các em xinh

TPO - Trấn Thành đăng clip thể hiện ca khúc "Từng" trong chương trình Em xinh say hi và đùa rằng Liu Grace lo anh cướp hit.

Trấn Thành hát nhạc "Em xinh"

Trấn Thành đăng clip thể hiện ca khúc Từng trong chương trình Em xinh say hi và đùa rằng Liu Grace lo anh cướp hit. Clip được đăng tải vào chiều 17/6 trên trang cá nhân của anh. Từng được nhóm LyLy, Lâm Bảo Ngọc, Liu Grace, Danmy và Han Sara thể hiện trong live show 1 của Em xinh say hi.

Từng là bản ballad ngọt ngào, giai điệu da diết, nhưng lại quá quen thuộc với khán giả, thiếu sự đột phá khiến nhóm không đạt thứ hạng cao sau livestage 1. Trấn Thành đăng video thể hiện ca khúc kèm dòng trạng thái: "Liu Grace đang lo. Cẩn thận anh cướp hit”. Trong clip Trấn Thành thể hiện bài hát với chất giọng cảm xúc, ấm áp. Anh không bỏ qua phần rap đặc biệt của bài hát.

"Quá hay chú ơi!", "Xuất sắc!", Chú rap hay quá!", "Tuyệt vời quá anh Thành ơi", "Giỏi quá! Một nghệ sĩ tài năng", "Chất quá!"... là những bình luận của khán giả về phần thể hiện của Trấn Thành.

Bên cạnh những bình luận khen giọng hát, khả năng rap của anh, không ít khán giả lo ngại khi thấy gương mặt của Trấn Thành khá lệch. Nhiều người lo lắng anh đang gặp vấn đề sức khỏe.

Hiện Trấn Thành là MC của chương trình Em xinh say hi. Mới đây, anh cũng xác nhận trở thành người dẫn dắt chương trình Running Man mùa 3. Sự trở lại của Trấn Thành khiến khán giả thích thú và mong đợi.

Phim truyền hình giờ vàng gây thất vọng

Trong số ba phim đang phát sóng trên khung giờ vàng, Mặt trời lạnh là dự án gây thất vọng nhất. Mặt trời lạnh được kỳ vọng là làn gió mới cho phim truyền hình Việt khi khai thác câu chuyện về khát vọng lập nghiệp của người trẻ với những thước phim thơ mộng tại Đà Lạt. Tuy nhiên, sau khi lên sóng phim lại gây thất vọng vì màu phim nhợt nhạt, tạo hình của diễn viên không toát lên thần thái nhân vật.

Khán giả cho rằng phần màu phim bị ám vàng, sử dụng hiệu ứng mờ ảo khiến tất cả bối cảnh phim như chìm trong sương mù. Có thể đoàn làm phim mong muốn tạo không khí lãng mạn đặc trưng đầy sương của Đà Lạt, nhưng lại không tới khiến khán giả xem mà nhức mắt vì mọi thứ không rõ nét, mờ nhòe.

Ngoài ra, nam chính - Sơn Dương (Trương Minh Thảo) được mô tả là chàng trai nhà giàu, đi du học về và luôn muốn gây dựng sự nghiệp của riêng mình nhưng tạo hình của nhân vật này lại không toát lên phong thái của một thiếu gia. Diễn xuất của Trương Minh Thảo chưa thể thuyết phục khán giả. Nam phụ Tuấn Trần (Vũ Tuấn Việt) cũng khiến khán giả không hài lòng. Tạo hình của anh khá già dặn với gu thời trang toàn đồ tối kết hợp hàng ria mép.

Huy Khánh trở lại sân khấu kịch

Khán giả quen thuộc với hình ảnh Huy Khánh trên phim ảnh, các chương trình truyền hình, game show. Tuy nhiên, anh đã gắn bó với sân khấu kịch từ gần 20 năm trước. Huy Khánh từng xuất hiện trong nhiều vở kịch của nhà hát kịch Idecaf, nhà hát kịch 5B.

Anh từng tham dự nhiều cuộc thi và nhận được huy chương cá nhân. Sau này Huy Khánh gián đoạn sàn kịch khá lâu, thỉnh thoảng quay trở lại ở vài cuộc thi. Mới đây, Huy Khánh xuất hiện trong vở kịch Viên đạn bọc đường - vở kịch được dàn dựng để tham gia Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân toàn quốc 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 24/6-6/7.

Trong Viên đạn bọc đường, Huy Khánh vào vai cán bộ. Thời trẻ ông từng mang khát khao xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no cho bao người dân. Nhưng khi đã ngồi vào vị trí quan trọng ông lại có những sa ngã, thỏa hiệp với những điều sai trái gây ra hậu quả nghiêm trọng.