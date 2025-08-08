500 triệu đồng tiền thưởng cho đội vô địch Giải nữ quốc gia 2025

TPO - Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia-cúp Thái Sơn Bắc 2025 sẽ khởi tranh trong tháng 9 với tổng tiền thưởng hơn 1 tỉ đồng.

Chiều 8/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia-cúp Thái Sơn Bắc 2025.

6 CLB sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, chọn đội có thứ hạng cao nhất vô địch và đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026 - 2027. Mùa trước (2024 - 2025), CLB nữ TP.HCM đã xuất sắc làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi giành vé vào tận bán kết của cúp châu Á.

Tổng tiền thưởng của Giải nữ quốc gia 2025 là 1,13 tỷ đồng. Tương tự mùa giải trước, giải thưởng gồm 500 triệu đồng cho CLB vô địch, 300 triệu đồng cho đội á quân và 200 triệu đồng cho đội xếp thứ 3, 50 triệu đồng cho CLB đoạt Giải phong cách.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp, Thái Sơn Bắc của ông bầu Trần Anh Tú đồng hành cùng giải đấu. Tại Lễ bốc thăm, TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú cho biết, sự đồng hành của các nhà tài trợ giúp bóng đá nữ Việt Nam có nguồn lực phát triển, làm nền tảng cho các thành công thời gian qua.

Bóng đá nữ Việt Nam thông qua các giải quốc gia đã tạo nên thế hệ vàng gắn với những gương mặt như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Chương Thị Kiều...đã gặt hái nhiều thành tích ở các đấu trường SEA Games, Asian Cup...Gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK World Cup 2023.

Theo kết quả bốc thăm, ở lượt đầu tiên diễn ra vào ngày 4/9 tới, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TP.HCM II đấu TP.HCM I và Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.