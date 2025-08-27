4 bước chăm da cốt lõi, cần lặp lại trong ngày để cung cấp đủ dưỡng chất do da

HHTO - Đối với những ngày nắng nóng, chăm sóc da là việc rất quan trọng để duy trì làn da khỏe đẹp. Dưỡng ẩm, chống nắng, xịt khoáng và dưỡng môi là 4 bước chăm sóc cần được lặp lại ít nhất hai lần trong ngày, để đảm bảo da luôn được cung cấp dưỡng chất và bảo vệ kỹ càng.

Dưỡng ẩm cho da

Thời tiết nóng khiến da dễ mất nước, tiết dầu nhiều, vì vậy dưỡng ẩm là bước không thể bỏ qua vì nó rất quan trọng. Hãy bắt đầu bằng việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, để loại bỏ dầu thừa hoặc mồ hôi. Tiếp theo là sử dụng một loại kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, không chứa dầu để cấp ẩm cho da, mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Lặp lại quy trình dưỡng ẩm này ba lần trong ngày, vào buổi sáng, trưa chiều và buổi tối trước khi ngủ.

Bôi kem chống nắng

Mùa Hè đòi hỏi bạn phải dùng chống nắng nhiều hơn, kể cả khi ra ngoài trời lẫn ở trong nhà. Thậm chí khi chiều đến, trời bắt đầu dịu mát, nhưng Mặt Trời vẫn chưa lặn xuống thì vẫn phải dùng kem chống nắng cho toàn thân. Nên ưu tiên kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên để bảo vệ da khỏi tia UV có hại. Đặc biệt nhớ bôi lại kem chống nắng thường xuyên sau 3 - 5 tiếng, tùy theo mức độ tiếp xúc với ánh nắng.

Dưỡng ẩm cho môi

Ánh nắng Mặt Trời và thời tiết nóng bức có thể gây khô và nứt nẻ môi, vì vậy đừng quên giữ ẩm và bảo vệ môi. Hãy đầu tư vào một loại son dưỡng ẩm có chỉ số SPF để nuôi dưỡng đôi môi, đồng thời bảo vệ chúng khỏi tia UV. Để tạo độ tươi tắn, hồng hào cho gương mặt, bạn cũng có thể sử dụng son dưỡng có màu, hoặc son môi mỏng nhẹ với các tông màu mùa Hè như san hô hoặc đào.

Refresh làn da với xịt khoáng

Xịt khoáng có chứa các thành phần tự nhiên tạo hiệu ứng làm dịu và làm mềm da. Hãy luôn mang theo chúng trong túi xách để có thể xịt lên mặt bất cứ lúc nào. Xịt khoáng còn giúp làm dịu vết cháy nắng và mụn viêm nhiễm, hoặc chỉ đơn giản là để dưỡng ẩm cho da và làm mới lớp trang điểm.