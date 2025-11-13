“35 phút tĩnh lặng” của Hàn Quốc: Khi cả quốc gia dừng lại vì kỳ thi đại học

SVO - Từ 13h5 đến 13h40 (ngày 13/11), mọi hoạt động đời sống và giao thông trên khắp Hàn Quốc đều tạm ngưng để nhường sự yên tĩnh tuyệt đối cho thí sinh thi nghe tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung. Máy bay không cất - hạ cánh, công trường dừng thi công, xe cộ giảm tốc độ, thậm chí quân đội tạm ngừng bắn pháo. “35 phút tĩnh lặng” ấy không chỉ thể hiện sự nghiêm túc của kỳ thi, mà còn là biểu tượng cho tinh thần giáo dục và sự đoàn kết xã hội đặc trưng của người Hàn.

Từ 13h5 đến 13h40 (giờ địa phương), mọi hoạt động đời sống, giao thông, thậm chí huấn luyện quân sự tại Hàn Quốc đều tạm dừng để nhường không gian yên tĩnh tuyệt đối cho thí sinh. Máy bay không cất - hạ cánh, xe buýt và tàu điện giảm tốc và không bấm còi, công trường dừng thi công, quân đội tạm dừng huấn luyện bắn pháo… Chưa nơi nào trên thế giới có "khoảnh khắc tĩnh lặng quốc gia" như vậy.

Một thí sinh đến địa điểm thi được các học sinh nhỏ tuổi hơn cổ vũ. Ảnh: Korea Times

Những quy định đặc biệt trong "ngày của cả dân tộc"

Kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc, hay còn gọi là Suneung, từ lâu đã được coi là kỳ thi của cả dân tộc. Kết quả của kỳ thi này không chỉ quyết định trường đại học mà thí sinh có thể vào, mà còn ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp, mức thu nhập và vị trí xã hội trong tương lai.

Trong kỳ thi này, có phần nghe tiếng Anh kéo dài 35 phút, là thời điểm nhạy cảm nhất. Để đảm bảo không có âm thanh nào làm phân tán thí sinh, Chính phủ Hàn Quốc ban hành hàng loạt quy định nghiêm ngặt:

Máy bay "giữ yên lặng trên bầu trời": Tất cả các sân bay quốc tế và nội địa đều ngừng cất - hạ cánh trong thời gian này. Những chuyến bay chuẩn bị hạ cánh buộc phải bay vòng chờ, giữ độ cao khoảng 3.000m để tránh tiếng ồn truyền xuống mặt đất.

Giao thông và công trường "nghỉ ngơi": Xe buýt và tàu điện giảm tốc, không bấm còi. Công trường xây dựng dừng thi công hoàn toàn: Cần cẩu, máy khoan, máy xúc… im lìm.

Thậm chí quân đội cũng tạm dừng huấn luyện bắn pháo. Những quy định này giúp giảm tối đa tiếng ồn, rung động, đảm bảo thí sinh có môi trường làm bài tốt nhất.

Các thí sinh trong phòng thi. Ảnh: Joint Press Corps

Cả đất nước sẵn sàng dừng lại

Với thế giới, việc một quốc gia 51 triệu dân ngừng hoạt động chỉ để thí sinh thi nghe tiếng Anh có vẻ bất ngờ. Nhưng với người Hàn Quốc, đây là biểu hiện của sự tôn trọng và quan tâm đến thế hệ trẻ. Bởi vì với họ:

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu: Một trường đại học tốt mở ra cơ hội nghề nghiệp, mức lương cao và vị thế xã hội ổn định.

Đoàn kết xã hội vì giáo dục: Người dân dù không liên quan trực tiếp, cũng giữ tĩnh lặng.

Tôn trọng nỗ lực của thí sinh: Các em đã học tập, rèn luyện suốt 12 năm và người lớn muốn đảm bảo nỗ lực ấy không bị cản trở bởi tiếng ồn hay sự xao nhãng.

Trong 35 phút im lặng, các thành phố lớn như Seoul, Busan, Incheon… bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Xe cộ chạy chậm, không bấm còi, người đi bộ hạn chế bước chân mạnh; quán cà phê tắt nhạc, cơ quan công sở hạn chế tiếng ồn. Từ khu dân cư gần trường thi đến trung tâm thành phố, mọi người đồng loạt giữ im lặng, giống như ở bệnh viện hay thư viện.

Khoảnh khắc này tạo ra một không gian thiêng liêng, nơi thí sinh có thể hoàn toàn tập trung vào bài làm. Trong phòng thi, giáo viên và giám thị đi lại nhẹ nhàng, phát đề nhanh chóng, chính xác.

Người mẹ ôm con gái động viên trước khi con vào thi. Ảnh: Korea Times

Ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh ôm những tấm bảng cổ vũ như "Cố lên con", "Cha mẹ luôn tin con", "Điều con đã chuẩn bị suốt 12 năm là dành cho hôm nay". Họ đứng chờ, lo lắng nhưng đầy hy vọng, tạo động lực tinh thần cho con.

Lực lượng cảnh sát triển khai xe mô tô tuần tra, mở đường cho thí sinh đến trường khi cần, đảm bảo các em đến đúng giờ và an toàn. Hình ảnh này trở thành biểu tượng nhân văn của mỗi mùa thi.

Doanh nghiệp sẵn sàng điều chỉnh lịch làm việc. Nhiều công ty tại Seoul và các thành phố lớn cho phép nhân viên đi làm muộn, làm việc từ xa, hoặc sắp xếp lại lịch họp để giảm ùn tắc, giúp thí sinh di chuyển thuận lợi.

Khoảnh khắc tĩnh lặng khiến thế giới ngưỡng mộ

Truyền thông quốc tế gọi đây là "Khoảnh khắc đoàn kết quốc gia hiếm có", "Một trong những nghi thức xã hội đẹp nhất thế giới" hay "Biểu tượng cho tinh thần giáo dục của Hàn Quốc".

Xe cảnh sát đưa thí sinh tới điểm thi. Ảnh: Korea Times

35 phút im lặng đã trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần giáo dục của Hàn Quốc. Đó là:

Sự ưu tiên tuyệt đối cho thế hệ trẻ: Một quốc gia hiện đại, với nhịp sống hối hả bậc nhất châu Á, vẫn sẵn sàng dừng mọi hoạt động để đảm bảo các em có môi trường thi tốt nhất.

Tinh thần đoàn kết xã hội vì giáo dục: Từ người dân, phụ huynh, giáo viên, đến cảnh sát và quân đội, tất cả cùng tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh.

Kỳ thi đại học là ngày hội giáo dục: Không chỉ là áp lực cho thí sinh, mà là dịp cả xã hội đồng hành, chứng minh giáo dục quan trọng ngang tầm phát triển quốc gia.

Hình mẫu cho thế giới: Khi các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin, họ nhấn mạnh đây là nghi thức xã hội hiếm có, thể hiện cách một quốc gia coi trọng tri thức, nỗ lực và tương lai của học sinh.

Câu chuyện 35 phút im lặng không chỉ nói về một kỳ thi, mà còn là bài học về cách xã hội đối xử với thế hệ trẻ. Xã hội ấy tôn trọng nỗ lực từng học sinh, mọi người dân hiểu rằng giáo dục là nền tảng tương lai và đồng lòng để tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ phát triển.

Theo Vietnamnet