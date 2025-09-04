Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

2 em nhỏ rơi xuống ao tử vong

Trương Định
TPO - Rủ nhau đến bờ ao gần nhà để câu cá, hai em nhỏ ở Gia Lai chẳng may bị rơi xuống ao, đuối nước dẫn đến tử vong.

ao.jpg
Nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 4/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho 2 gia đình có con nhỏ tử vong do đuối nước.

Trước đó, chiều 3/9, em V.P.H (SN 2021) cùng em ruột là V.P.L (SN 2023) và em T.T.K (SN 2013, đều thôn Trung Thành 1, xã Phù Mỹ) đi đến bờ ao của một người dân trong thôn để câu cá. Trong lúc câu cá thì L. và K. chẳng may rơi xuống nước.

Thấy vậy, em H. chạy về nhà để gọi người thân xuống cứu. Khi đến nơi, người thân không thấy thấy L. và K. còn ở trên mặt nước hô hoán kêu cứu. Một người đàn ông gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống tìm và đưa được 2 cháu lên bờ, nhưng cả 2 đã không qua khỏi.

Trương Định
