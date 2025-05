12 năm tù cho giám đốc cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán sách giáo khoa giả

TPO - Nguyễn Trung Luật (Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong vụ án sản xuất, mua bán sách giáo khoa giả.

Chiều ngày 13/5, sau khi nghị án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Trung Luật mức án 12 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các bị cáo Phạm Ngọc Quang mức án 7 năm tù, Phan Xuân Năng mức án 7 năm 6 tháng tù và Trần Huy Cường mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về tội sản xuất hàng giả.

Bị cáo Lê Hà Thanh mức án 8 năm 6 tháng tù, Phạm Thạch Kim Điền mức án 9 năm tù, Phạm Đức Hậu 4 năm 6 tháng, Nguyễn Văn Tiến 3 năm tù, Phạm Tin mức án 6 năm tù, Lê Duy Quang 6 năm tù, Lê Minh Trí 3 năm tù, Nguyễn Văn Ánh 21 tháng tù, Trần Ngọc Tấn bị phạt số tiền 200 triệu đồng cùng về tội buôn bán hàng giả.

Trước đó, ngày 12/5, phiên xử sơ thẩm 13 bị cáo nói trên, trong vụ án sản xuất, mua bán sách giả với quy mô 1,6 triệu cuốn sách đã được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024, Nguyễn Trung Luật trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát đã cùng Phạm Ngọc Quang là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Quang Thắng tổ chức sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm và hơn 347 ngàn bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện các loại. Tổng giá trị theo giá in trên bìa hơn 51 tỉ đồng. Với số sách giả đã sản xuất, Luật bán cho nhiều đầu mối khác nhau.

Trong đó, bán cho Phạm Thạch Kim Điền hơn 1,1 triệu cuốn, tổng giá trị tính theo giá in trên bìa là hơn 37 tỉ đồng.

Bán cho Phạm Tin 17 đơn hàng với tổng giá trị theo giá in trên bìa hơn 3 tỉ đồng, với chiết khẩu khoảng 60% - 65% so với giá bìa.

Còn lại 385 ngàn cuốn sách giáo khoa thành phẩm và 347 ngàn bản in bán thành phẩm chưa gia công hoàn thiện, chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Quá trình hoạt động, Luật giao cho Lê Hà Thanh dùng xe ô tô Mercedes Sprinter BKS 51B-058.55 vận chuyển sách cất giấu tại các kho do Luật thuê, quản lý kho hàng, xuất hàng, giao hàng cho khách.

Tương tự, Phạm Thạch Kim Điền cũng thuê người sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Mercedes chở sách đi giao.

Theo hồ sơ, số sách giả đã bán ra thị trường thì có một số được bán cho các nhà sách tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh khác, các bị cáo hưởng lợi khoảng 10%.