10 năm rồi Đức Phúc mới lại lên ngôi Quán quân, dàn Anh trai chúc mừng

Vào ngày 20/9, Đức Phúc đã gây bất ngờ lớn với khán giả khi chinh chiến tại đấu trường quốc tế Intervision 2025. Ngay tại Live Arena ở thủ đô Moskva (Nga), cái tên Đức Phúc đã được xướng lên với tư cách Quán quân chương trình, trở thành đề tài "nóng sốt" trên mạng xã hội.

Đức Phúc lên ngôi Quán quân Intervision 2025.

Cụ thể, Đức Phúc đã vượt qua 22 đối thủ khác để giành chiến thắng chung cuộc. Phần thưởng mà nam ca sĩ mang về là 30 triệu ruble (hơn 9 tỷ VND). Đây cũng đánh dấu 10 năm kể từ khi Đức Phúc đăng quang ngôi vị Quán quân một cuộc thi, mà cụ thể là Giọng Hát Việt năm 2015.

Đức Phúc đại diện Việt Nam, mang đến sân khấu Phù Đổng Thiên Vương mang đậm tinh thần dân tộc. Sân khấu hào hùng, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre đậm chất Việt nhận nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo. Bình luận viên Yana Churikova (Nga) nhận định: "Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với tinh thần kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc. Từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng".

Sân khấu Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc.

Đức Phúc sau đó giành được số điểm cách biệt 422, theo sau là Kyrgyzstan với 373 điểm và Qatar với 369 điểm. Đây cũng được xem là Quán quân đầu tiên của Intervision 2025 sau 30 năm vắng bóng, đồng thời sở hữu mức thưởng cao nhất từ trước đến nay. Tại Việt Nam, thông tin Đức Phúc chiến thắng một cuộc thi toàn cầu được cộng đồng mạng lan truyền tích cực.

Đức Phúc đạt điểm cao nhất.

Các Anh trai sau đó cũng đã lên tiếng chúc mừng Đức Phúc. Anh Tú, ERIK không giấu được sự tự hào khi thấy anh em trong Anh Trai "Say Hi" có được thành tích quốc tế. ERIK và Hòa Minzy đã cùng sang Nga để cổ vũ Đức Phúc dự thi, và cả hai cũng ngồi dưới hàng ghế khán giả để đón nhận tin mừng. Mặt khác, chiến thắng này cũng thể hiện "vía" thi đâu thắng đó của Đức Phúc, khi mới 1 năm trước anh lọt vào đội hình Best 5 của Anh Trai "Say Hi".