1 tháng tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải: Phạt hơn 60.000 trường hợp vi phạm

TPO - Trong 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy lực lượng CSGT xử lý 60.739 trường hợp vi phạm, tước 198 GPLX.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải.

Ngày 11/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong một tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ ngày 25/7 đến 25/8), xảy ra 1.398 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 775 người, bị thương 933 người.

Với sự quyết liệt của CSGT trong xử lý các hành vi vi phạm, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và trước liền kề.

Cũng trong 1 tháng tổng kiểm soát, trên đường bộ, đường thủy, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 66.956 trường hợp (3.620 trường hợp chủ phương tiện) vi phạm TTATGT đường bộ và đường thủy (chiếm 10,09% tổng số phương tiện dừng kiểm soát), tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 220 trường hợp, tước phù hiệu 871 trường hợp, trừ điểm GPLX 5.522 trường hợp, tạm giữ 347 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2024, xử lý tăng 14.657 trường hợp (+28,3%), tiền phạt tăng 41 tỷ 799,7 triệu đồng (+50,36%); so với cùng thời gian trước liền kề, xử lý tăng 21.239 trường hợp (+46,46%), tiền phạt tăng 31 tỷ 526,7 triệu đồng (+33,8%).

Cụ thể, trên tuyến đuờng bộ, lực lượng CSGT xử lý 60.739 trường hợp, tước GPLX 198 trường hợp.

Trong đó, có 123 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, 3.351 trường hợp chở hàng quá tải, 9.891 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, 1.746 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường, 317 trường hợp tránh vượt sai quy định, 13.589 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 953 trường hợp chở quá số người quy định, 130 trường hợp vi phạm quy định về giấy phép lái xe, 1.134 trường hợp vi phạm về an toàn kỹ thuật phương tiện, 88 trường hợp vi phạm về cải tạo phương tiện, 4.685 trường hợp không thắt dây an toàn, 20 trường hợp không lắp thiết bị giám sát hành trình, 769 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi lái xe…

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, đã xử lý 6.217 trường hợp. Trong đó, 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 8 trường hợp dương tính với chất ma túy, 2.889 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, 389 trường hợp vi phạm quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 247 trường hợp vi phạm về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện, 23 cảng, bến thủy hoạt động không phép, 640 trường hợp vi phạm về đăng ký phương tiện, 183 trường hợp vi phạm về đăng ký phương tiện...

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến TNGT liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, xử lý vi phạm và giải quyết TNGT.

Đồng thời duy trì việc bố trí cán bộ thường trực 24/24h và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận các trường hợp vi phạm TTATGT, thông báo cho các đơn vị, Tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ để xử lý, hoặc “phạt nguội”.