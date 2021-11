Vượt đại dịch, nhiều thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công

TPO - Đây là những gương sáng thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, được xét chọn từ nhiều ngành, nghề như: nông nghiệp, dịch vụ, kinh doanh may mặc, cơ khí,…

Chiều 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tuyên dương "Thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Nghệ An" năm 2021.

Đây là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm kịp thời tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong thanh thiếu niên và nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã biểu dương 18 điển hình thanh niên tiêu biểu. Đây là những gương sáng có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, được xét chọn từ nhiều ngành, nghề như: nông nghiệp, dịch vụ, kinh doanh may mặc, cơ khí, tổ chức sự kiện, in ấn, quảng cáo,…

Anh Lê Văn Lương - Ủy viên BCH, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ: “Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, tuy nhiên với ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, ngành, các thanh niên đã vượt qua các khó khăn thử thách, kiên trì bền chí trong hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp để đóng góp tích cực cho sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước”.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Nghệ An đề ra nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp bằng việc hỗ trợ vốn vay từ các nguồn Quỹ Thanh niên lập nghiệp tỉnh, Quỹ Quốc gia giải Quyết việc làm, ký kết phối hợp huy động nguồn lực của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thanh niên chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Năm 2021, Tỉnh đoàn Nghệ An đã hỗ trợ vốn cho thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho 11 dự án với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; Giải ngân từ Quỹ Thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An và Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm cho 15 dự án với tổng 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, triển khai website nongsansach, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm cho nhiều thanh niên phát triển kinh tế. Thường xuyên truyên truyền, cung cấp thông tin về các gương thanh niên phát triển kinh tế, mô hình hay và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng website: tinhdoannghean.vn, trang facebook: tinhdoannghean, Việc làm thanh niên, Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp cho thanh niên.