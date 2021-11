Đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em

TP - Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, sau hơn 1 tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong hơn 1 tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128, cả nước ghi nhận 105.543 ca cộng đồng. So với tháng trước đó, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca bệnh mắc trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng.

Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của vi rút.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay, Cần Thơ đã nhận đủ vắc xin để tiêm cho người dân, 96% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, tỉ lệ tiêm mũi 2 đạt 59% và ngày 21/11 sẽ đạt hơn 80%. Số ca mắc trong những ngày qua có tăng do số người vừa tiêm 1 mũi có khả năng miễn dịch chưa cao. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, nhân dân có những lo ngại nhất định về số lượng F0 mới, nhưng hoàn toàn đồng thuận, ủng hộ việc thực hiện Nghị quyết 128.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, phần lớn các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp…đã trở lại sản xuất, hoạt động xuất khẩu của thành phố tăng rất cao. Ông Mãi cho rằng tùy theo diễn biến, tình hình dịch bệnh, cần tăng cường các giải pháp y tế chứ không nóng vội lựa chọn giải pháp đóng cửa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy thuốc điều trị có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng vi rút, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị, tỉ lệ chuyển nặng rất thấp, không có ca tử vong.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, với tiến độ vắc xin nhận về như hiện nay, trong tháng 11 sẽ đủ tiêm 2 mũi cho người trên 18 tuổi. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế không đợi vắc xin về các kho trung gian mà ký quyết định phân bổ ngay cho các địa phương, có dự kiến ngày cụ thể để các tỉnh chủ động. Các tỉnh cần có báo cáo cụ thể về nhu cầu từng loại vắc xin và tổ chức tiêm nhanh nhất có thể cho toàn bộ người dân trên địa bàn, không phân biệt nhóm đối tượng, độ tuổi.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất đánh giá, qua hơn một tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế, nhìn chung đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý trong tuần qua, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng so với tuần trước, số ca tử vong và chuyển nặng cũng có chiều hướng tăng, cần chú ý bám sát tình hình, theo dõi, phân tích, đánh giá kỹ.

Thủ tướng nêu rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong phòng chống dịch là do vẫn có tư tưởng chủ quan, lơ là ở một số nơi. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về hiệu quả của việc tiêm vắc xin. Hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở nhiều nơi, nhiều lúc chưa đáp ứng được khi tình hình dịch diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu công tác nắm tình hình, dự báo phải sát hơn, tích cực hơn, phân tích chính xác hơn để thống nhất về mặt chủ trương, đưa các giải pháp.

“Chúng ta chuyển trạng thái thì chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng kiểm soát rủi ro, có các biện pháp hiệu quả để giảm tối đa các ca tăng nặng và tử vong, thực hiện bình thường hóa một cách an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời giao Bộ Y tế hướng dẫn đánh giá, tổng kết công tác phòng chống dịch, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4; các cấp, các ngành tiếp tục góp ý cho Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế để bổ sung từng bước các biện pháp, quy trình, điều kiện phòng chống dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch để trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30/11 theo cách tiếp cận toàn dân, lấy cấp cơ sở làm nền tảng.

Trước mắt, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, các địa phương nếu có các biện pháp sáng tạo nhưng trái quy định, nguyên tắc chung phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Nguyên tắc là thực hiện thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, đánh giá chính xác cấp độ dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp tương ứng về hành chính, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự và vận động nhân dân, phương châm “5K+ vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + các biện pháp khác”…

Thủ tướng lưu ý có kịch bản hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là khi ở cấp độ 4, một nơi có dịch thì nhiều địa phương cùng tập trung dồn lực kiểm soát, khi cần thiết thì huy động hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, y tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT, các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại an toàn, hiệu quả; chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Song song với nhập khẩu, cần thúc đẩy bằng được sản xuất vắc xin trong nước. Tăng cường chuẩn bị, phân bổ thuốc điều trị khi thực tế đã chứng minh về tính hiệu quả và an toàn.