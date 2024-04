Cập nhật phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ

Với mong muốn giúp mọi trẻ em đều được khỏe mạnh và hạnh phúc, vào ngày 04/05 tới European Wellness (EWH) - Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện hàng đầu Châu Âu sẽ phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) đồng tổ chức hội thảo "Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” - một hoạt động nằm trong dự án “Vì sức khỏe tinh thần của trẻ em Việt Nam”.

Tự kỷ ở trẻ em là khái niệm vẫn còn khá xa lạ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức tại Việt Nam. Hội thảo "Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” đánh dấu nỗ lực của đội ngũ bác sĩ cũng như ban lãnh đạo European Wellness trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi và đồng cảm chia sẻ với những gia đình có trẻ em tự kỷ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Mặt khác, sự kiện cũng khẳng định quyết tâm nghiêm túc của hệ thống trong việc ứng dụng các thành tựu của y học tái sinh để tạo cơ hội điều trị mới cho các trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ, giúp các em sớm có thể giao tiếp và hòa nhập xã hội. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội quý giá để các bậc cha mẹ hiểu sâu hơn về vấn đề này và hỗ trợ tốt hơn trong hành trình phát triển của con.

Hội thảo cũng là cơ hội để gia đình của trẻ được chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ nhau và nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia. Đây cũng là một chương trình hỗ trợ thiết thực, giúp bố mẹ có thể tiếp cận với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm một cách dễ dàng.Buổi hội thảo sẽ có sự tham gia và chia sẻ của Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Với 27 năm cống hiến cho ngành y, Bác sĩ Đinh Thạc đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú từ năm 2020. Bác sĩ sẽ mang đến bức tranh tổng quát về thực trạng và tính cấp bách của hội rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam.

Ngoài ra, sự góp mặt của GS.TS Mike Chan - Chủ tịch European Wellness Group sẽ đem đến những phương pháp can thiệp đối với trẻ mắc chứng tự kỷ thông qua thành tựu của y sinh học tái tạo. GS.TS Mike Chan cũng là tác giả của cuốn sách "Rối loạn phổ tự kỷ" - mở ra một hướng đi mới nhiều tiềm năng trong việc điều trị và chăm sóc trẻ em tự kỷ.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của bác sĩ Thái Thị Thanh Thủy - BS.CKII Nguyên Trưởng khoa Tâm Lý Trẻ Em, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong điều trị chuyên khoa nhi và hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn trị liệu tâm lý trẻ em, đặc biệt là trẻ tự kỷ, bác sĩ sẽ cung cấp những phương pháp mới nhất để hiểu và ứng dụng hiệu quả vào việc hỗ trợ trẻ tự kỷ. Được biết, trong năm vừa qua, dự án “Vì sức khỏe tinh thần của trẻ em Việt Nam” đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hoạt động ra mắt sách về tự kỷ, đóng góp vào Quỹ từ thiện dành cho trẻ em tự kỷ 7 tỷ đồng, tổ chức thăm khám miễn phí cho các trẻ em không may mồ côi vì Covid-19, gần đây nhất là hội thảo “Nhận biết và can thiệp sớm trẻ có dấu hiệu tự kỷ”.Hội thảo "Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” lần này sẽ tiếp tục khẳng định cam kết của European Wellness Việt Nam trong việc góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt là trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam.Đăng ký và tham gia Hội thảo vào ngày 04/05 tới tại: https://ewh.vn/tu-ky/ Thời gian: Từ 08:00 – 12:00 Thứ Bảy, ngày 04/05/2024Địa điểm: Lầu 7, European Wellness Việt Nam, 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCMEmail: info@ewh.vnSố điện thoại: (028) 6292 8888 - 091 199 9929