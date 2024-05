5 điều nhất định phải làm hàng ngày để da đẹp trong mùa nắng

TPO - Đa số chị em quan niệm rằng, mùa nắng, ra ngoài đường chỉ cần khẩu trang, kính mát, mũ rộng vành là đủ đối phó với tia UVA và UVB. Thực tế, sau mỗi mùa hè, nhiều người phải tìm đến bác sĩ da liễu để được tư vấn cách khắc phục da khô, ráp, dày sừng, xạm và nhăn da… giới chuyên môn gọi chung là lão hoá da.

Da đóng vai trò như một chiếc khiên bảo vệ cơ thể chống lại các tác hại tiềm ẩn của môi trường bên ngoài. Mùa nắng, những vùng da hở hoặc phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng như mu bàn tay, mặt, cổ thường nhanh bị lão hoá hơn.

UVB có thể gây bỏng, rám nắng và ung thư da vì nó có khả năng huỷ hoại lớp trung bì với liều chiếu rất nhỏ. Trong khi UVA gây lão hoá da nhanh vì lượng chiếu trên trái đất nhiều gấp 10 lần UVB, trực tiếp gây tổn hại sợi collagen và elastin ở trung bì.

Bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Hà (BV Da liễu TW) khuyến cáo chị em nên dùng khẩu trang màu tối (có tác dụng vô hiệu hoá UVA và UVB tốt hơn khẩu trang sáng màu). Dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút, sử dụng cả trong những ngày không có nắng vì tia UVA và UVB vẫn có khả năng làm tổn hại da.

Stress, thuốc lá, rượu mạnh là những “nhà máy” trực tiếp sản xuất ra gốc tự do, kẻ thù chính của làn da. Gốc tự do tấn công làn da trong quá trình ôxy hoá. Tự bản thân cơ thể chúng ta có hệ thống chống lại quá trình ôxy hoá giúp cân bằng tác hại của gốc tự do. Nhưng khi chúng ta càng lớn tuổi (nhất là từ sau 30 tuổi) thì hệ thống này càng suy giảm, trong khi nhu cầu chống lại quá trình ôxy hoá lại càng tăng.

Làn da lúc này cần bổ sung collagen, protein, các vitamin A, C, E… để cải thiện từ bên trong. Bác sĩ Hà cũng cho rằng, bôi kem dưỡng da thường xuyên từ sau 30 tuổi là chưa đủ. Bởi kem dưỡng thường chỉ tác động được đến lớp thượng bì (bề mặt da), trong khi trung bì mới là bộ phận quyết định độ tuổi, sự săn chắc, đàn hồi và tái tạo của da. Một khi lớp trung bì bị tổn thương sẽ làm giảm số lượng tế bào và mạch máu, các sợi tạo keo elastin, collagen cũng giảm mạnh, trung bình giảm 1% mỗi năm từ tuổi 30 trở đi. Do những thay đổi này mà da trở nên lỏng lẻo, độ đàn hồi kém, bị nhăn, trùng, khả năng giữ nước của lớp sừng giảm, cơ thể thường đau mỏi khi thay đổi thời tiết, dễ bị chấn thương khi hoạt động mạnh.

Thông thường, làn da bị lão hoá 90% do tác động từ môi trường sống và phong cách sống. Không khí ô nhiễm, nắng, gió, và thói quen dinh dưỡng, sinh hoạt ảnh hưởng quyết định đến quá trình “già” của da. Trong khi chỉ có 10% nguyên nhân từ di truyền và suy giảm hormon. Phát hiện ra “công thức vàng” ấy khiến cho việc kiểm soát độ tuổi của da trở nên dễ dàng và “trong tầm tay” của tất cả mọi người.

Để cải thiện da, nhất là trong khí hậu nóng nực, bạn không bao giờ được quên 5 điều sau:

1. Chống nắng và tia tử ngoại bằng kem chống nắng với độ SPF>15. Tốt nhất hãy chọn các loại kem chống được cả UVA và UVB.

2. Làm sạch da sau khi đi từ ngoài đường về.

3. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng nhiều hoa quả, rau xanh. Uống đủ 2,5l nước/ ngày.

4. Tránh xa rượu bia, thuốc lá và stress.

5. Bổ sung collagen đầy đủ. Collagen đã được giới chuyên môn xác nhận như là một vũ khí chống lão hoá da tối ưu do tác động từ gốc làm các mô dưới da liên kết với nhau, đẩy lui các thương tổn nám, tàn nhang, đồi mồi, vết nhăn, vết rạn… tạo sự săn chắc, khoẻ mạnh, tươi trẻ cho da. Những loại thực phẩm tự nhiên giàu collagen bao gồm: nước hầm xương, cá nguyên da, tảo biển, trứng, thịt gà…

Làn da chỉ thực sự được cải thiện và giúp bạn giấu đi tuổi tác khi nó được chăm sóc một cách đồng bộ và thường xuyên. Bỏ qua một trong số các khâu trên đều làm giảm hiệu quả của việc chống lão hoá da.