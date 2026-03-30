Yếu tố quan trọng tác động tới giá vàng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (30/3), giá vàng thế giới giảm. Hiện, giá vàng trong nước ở mức 173 triệu đồng/lượng và được dự báo sẽ giảm sau phiên mở cửa sáng nay lúc 9h.

Vào lúc 7h, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.433 USD/ounce, giảm 62 USD so với sáng qua.

Một số chuyên gia cảnh báo, diễn biến xung đột Iran, biến động của đồng USD sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng vẫn có xu hướng tăng trở lại.

Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên so với sáng qua. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng trong nước giao dịch quanh mốc 172 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không đổi. Theo đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Doji bằng giá vàng miếng SJC 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý, SJC cùng 172,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng nay, giá bạc thế giới cũng giảm về mốc 67 USD/ounce. Trước khi mở cửa giao dịch sáng nay, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 72 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 71 triệu đồng/kg...

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD.

Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.

Ngọc Mai
